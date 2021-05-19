استعداداً لموسم الصيف.. بعض الأسرار لخفض السعرات الحرارية

مع اقتراب موسم الصيف، يحاول الكثيرون إيجاد طريقة للتخلص من بعض الوزن لارتداء ملابس الصيف الخفيفة بأناقة أكبر، الأمر الذي يبدو سهلاً من حيث المبدأ ولكنه عصي على التطبيق الدائم.

وتقول خبيرة التغذية الألمانية" إيفون ساير": "إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك، فعليك إنقاص السعرات الحرارية. وبعبارة أخرى، عليك أن تنفق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك".

يوضح هذا المقال بعض الحيل والأسرار لخفض السعرات الحرارية بطريقة عملية والمساعدة في خسارتها بأقل جهد ممكن.

ولعل أول هذه الأسرار كما يشير أحد المهتمين في الحميات الغذائية في "بافاريا" الألمانية واسمه "ستيف" هو التخلي عن الدهون: "أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نحصل على مقلاة ذات طلاء جيد. عندها سنحتاج إلى كمية أقل من الزيت للقلي".

كما يمكن قبل التقديم، إزالة الدهون من الأطعمة المقلية عن طريق غمسها بالمناديل الورقية دون أن يفسد مذاقها.

وتقول "فريتز" وهي خبيرة تغذية ألمانية أيضاً: "من الأفضل خبز اللحوم بالفرن مع تغطيتها بالدقيق فقط" والسبب هو أن البقسماط يمتص الكثير من الدهون، وتنصح بإعداد هذه اللحوم في المنزل لأن الدقيق الموجود على الأطعمة الجاهزة يميل إلى أن يكون سميكاً جداً لأنه يوفر على الشركات المصنعة المال.

ومع ذلك لا يشجع خبراء الطعام على الطهي بدون زيت تماماً.

فالخبيرة "فريتز" تقول: "كمية محدودة من الدهون أمر هام للجسم" موضحةً أنه لا يمكن امتصاص بعض الفيتامينات إلا مع الدهون. و"هذا هو السبب في أنه من غير المنطقي تقليب الخضار في الماء لتوفير السعرات الحرارية".

وتؤكد أن السلطة بدون زيت ليست فكرةً جيدة أيضاً.

ويمكن توفير السعرات الحرارية عند تناول أغذية نشوية مثل الأرز والبطاطا والمعكرونة عن طريق حيلة بسيطة وهي كما تقول "ساير": "إذا قمت بطهي هذه الأطعمة، اتركها تبرد ثم تناولها في اليوم التالي إما دافئة أو باردة، وستحصل على سعرات حرارية أقل نوعاً ما".

والسبب لأن هذه المأكولات عندما تبرد، تتحول بعض النشويات القابلة للهضم فيها إلى نشويات مقاومة للهضم تعمل كنوع من الألياف الغذائية. لذا فإن الجسم يكتسب سعرات حرارية أقل من هذه الأطعمة. وتشير التقديرات إلى أن النشويات المقاومة يمكن أن تقلل من تناول السعرات الحرارية بنسبة 10% تقريباً.

وتعتبر منتجات الألبان جزءاً هاماً من النظام الغذائي للكثير من الناس، ويميل الكثيرون إلى اختيار المنتجات التي تحتوي على أقل نسبة من الدهون.

تقول "ساير": "يمكنك القيام بذلك لتوفير السعرات الحرارية، لكن الجبن قليل الدسم لن يرضي جوعك"،

مضيفةً أنه يجب النظر إلى تكامل أنواع الأطعمة وكمياتها في الطبق بشكل كلي إذا كنا نرغب في تقليل السعرات الحرارية التي نستهلكها.

وتوضح "فريتز" بالقول: "من الناحية المثالية، يجب تغطية نصف أطباقنا بالخضروات، وربعها بالأطعمة الغنية بالبروتين بالإضافة إلى بعض الدهون المفيدة أو المشبعة، وبهذه الطريقة يمكن أن نشعر بالشبع بشكل أسرع وبالتالي نستهلك سعرات حرارية أقل. وكذلك سنشعر بالشبع لفترة أطول لأن مستويات السكر في الدم ستبقى مستقرة لفترة أطول".

ويعلق "ستيف" بالقول: "عند اتباع نظام غذائي يراعي السعرات الحرارية، يجب أن نضيف نوعاً من الطعام بدل النوع الذي نستبعده، كما أن الرياضة تلعب دوراً رئيسياً في إنفاق السعرات الحرارية".