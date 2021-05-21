"واتسآب" يستثني تركيا من سياسة الخصوصية المثيرة للجدل

أعلن مجلس المنافسة التركي يوم الجمعة أن تطبيق المراسلة "واتسآب" المملوك لشركة فيسبوك، لن يطلب من المستخدمين في تركيا قبول تحديث سياسة الخصوصية المثير للجدل، مؤكداً أن المستخدمين يمكنهم الاستمرار في استخدام النظام بشروطه الأساسية.

وأصدر مجلس إدارة التطبيق بياناً يوضح أن "واتسآب" قد أخطر مجلس المنافسة التركي بأن التحديث لن يسري في تركيا وأن المستخدمين سيكونون قادرين على الاستمرار في استخدام "واتسآب" بكامل وظائفه دون أن يُطلب من المستخدمين داخل البلاد الموافقة على التحديث.

وجاء في البيان:"يمكن القول أن تطبيق واتسآب يستثني تركيا من سياسته العالمية للتحديث" موضحاً أنه سيكون من المفيد إبلاغ مستخدمي التطبيق في تركيا بهذا القرار.

وكانت إدارة تطبيق "واتسآب" أبلغت في يناير/كانون الثاني المستخدمين بأنها تُعد سياسة خصوصية جديدة، يمكن بموجبها مشاركة بياناتهم بشكل محدود مع منصة الفيسبوك ومجموعة الشركات التابعة لها.

وقد أثارت هذه الخطوة غضباً عالمياً واسعاً وأجبرت المستخدمين على استخدام تطبيقات منافسة مثل "تيليغرام" و"سيغنال" وغيرها، مما دفع "واتسآب" إلى تأخير إطلاق السياسة الجديدة إلى مايو/أيار وتوضيح أن التحديث يركز على رسائل المستخدمين مع الشركات وأنه لن يؤثر على المحادثات الشخصية. كما نفذت إدارة التطبيق أيضاً حملةً بهدف الحد من الأضرار وقامت بشرح التغييرات التي أجرتها للمستخدمين بالتفصيل.

وبسبب إعلان هذه التحديثات خسر "واتسآب" العديد من مستخدميه في تركيا الذين بدؤوا استخدام تطبيقات المراسلة الأخرى، وخاصة منصة المراسلة المحلية "بيب" التي تم تطويرها من قبل شركة الاتصالات "توركسيل".

كما أطلقت هيئة مراقبة المنافسة في تركيا تحقيقاً رسمياً مع "واتسآب" ومالكه "فيسبوك" بعد أن بدأ التطبيق في إجبار المستخدمين على الموافقة على السماح لـ "فيسبوك" بجمع بيانات المستخدم.