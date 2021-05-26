عشاق مراقبة القمر على موعد مع ظاهرة القمر الدموي العملاق الليلة

يترقب عشاق الظواهر الفلكية حول العالم ظاهرة القمر العملاق المتلألئ الذي ارتفع فوق نيوزيلندا ليلة الأربعاء وهو حدث كوني يُعرف باسم "قمر الدم العملاق."

وتحدث هذه الظاهرة عندما يتزامن خسوف القمر الكامل مع قمر عملاق، وسيحدث هذا المشهد الاستثنائي عندما يسمى الحضيض القمري، وهو النقطة الأقرب له إلى الأرض ليظهر أكثر إشراقًا من المعتاد.

وسيتحول القمر إلى اللون الأحمر لنحو 15 دقيقة تقريبًا، عندما يتحرك القمر بالكامل في ظل الأرض.

قال جون رو، المدرس في مرصد ستاردوم والقبة السماوية في أوكلاند بنيوزيلندا: "لقد حان دورنا. نحن في موقع رئيسي لذلك. القمر مرتفع حقًا في السماء بالنسبة لنا، وسيتمكن الجميع من رؤيته".

وأشار إلى أنه من الصعب معرفة اللون الدقيق الذي سيظهر به القمر لأن ذلك يعتمد على كمية الغبار في الغلاف الجوي والطقس العالمي وعوامل أخرى.

ستشهد نيوزيلندا وأستراليا وبعض الأماكن الأخرى في المحيط الهادئ وشرق آسيا خسوف القمر قبل منتصف الليل، بينما سيتمكن السكان في هاواي والجزء الغربي من أمريكا الشمالية من رؤيته في ساعات الصباح الباكر.

ولن يحالف عشاق الفلك على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة الحظ لأن القمر سيغرب وستشرق الشمس، ولن تتمكن أوروبا وإفريقيا وغرب آسيا من رؤية أي شيء.

سينقل هذا الحدث في بث مباشر وسيتمكن الجميع في جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بقمر أكثر إشراقًا من المعتاد، في حال كان الطقس مؤاتيا.

وهذا هو أول خسوف كلي للقمر منذ أكثر من عامين. وعلى الرغم من أن الكسوف الكلي سيستمر لـ 15 دقيقة فقط، فإن العرض بأكمله سيستمر خمس ساعات، حيث يغطي ظل الأرض القمر تدريجيًا، ثم يبدأ في الانحسار.

اللون الدموي للقمر يكون نتيجة لشروق الشمس وغروبها في الغلاف الجوي للأرض الساقط على سطح القمر أثناء الكسوف.