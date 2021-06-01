تركيا تحتفل باليوم العالمي للدراجات الهوائية بزيادة منصات تأجيرها ومساراتها في البلاد

يحتفل العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي للدراجات الهوائية كواحدة من أهم وسائل النقل والرياضة الصحية والصديقة للبيئة.

ويصادف يوم الخميس 3 يونيو/حزيران، اليوم العالمي للدراجات الهوائية الذي خصصته الأمم المتحدة في عام 2018 تكريماً للدراجة التي يعد استخدامها سهلاً ومتاحاً ويحد من انتشار التلوث البيئي ويخفف من آثاره السلبية في تغيير المناخ العالمي.

ويستعرض هذا المقال بعض التطورات الجديدة والأنشطة الرياضية المقامة في تركيا التي تشجع على ركوب الدراجات وتجعله أكثر سهولة.

تستضيف إسطنبول عدداً كبيراً من المسارات المريحة والجميلة لركوب الدراجات الهوائية، والتي تساعد بطريقة مثالية على التخلص من حركة المرور المكتظة في المدينة، وتعد طريقة رائعة لقضاء العطلات في بعض الواحات الطبيعية المجاورة للمدينة. كما انتشرت مؤخراً في المدينة نفسها، الكثير من منصات تأجير الدراجات الذكية ضمن مشروع "دراجات إسطنبول" الذي يرمز له بالأحرف الأولى "ISBIKE"، والذي يجعل استئجار الدراجات سهلاً ومتاحاً للجميع شأنه شأن الوصول إلى المسارات المخصصة لها في جميع أنحاء المدينة. ويصل طول المسارات في إسطنبول حتى الآن إلى 144 كيلومتراً وعدد منصات التأجير في المدينة إلى 142 موقعاً توفر حوالي 3000 دراجة متاحة للتأجير من خلال تطبيق سلس على الهواتف الذكية.

وتضم إسطنبول مسارين طويلين لركوب الدراجات وكذلك المشي على طول جانبيها الآسيوي والأوروبي. أولهما مسار طبيعي على بحر مرمرة يبدأ من "قاضي كوي" على الجانب الآسيوي ويقود راكبي الدراجات عبر "جادة بستان" و"بستانجي" و"مالتيبيه" و"قارطل" وصولاً إلى "توزلا"، بما يعادل 80 كيلومتراً من ركوب الدراجة ذهاباً وإياباً.

وبالمثل، تمتد مسارات ركوب الدراجات على الجانب الأوروبي من "قره كوي" إلى "ساريير" و"بكر كوي" إلى "يني كابي" وكوجوك جكمجة" ومن "فلوريا" إلى "يشيل كوي". ويستمر مشروع إنشاء المسارات في النمو ويتم حالياً إنشاء طريق مخصص للدراجات الهوائية بطول 17 كيلومتراً في منطقة "أكساراي" يهدف إلى إنشاء طرق آمنة لركوب الدراجات في قلب المدينة، إلى جانب الكثير من الطرق الممتعة والهادئة الموجودة في الضواحي والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من المدينة.

غابة بلغراد

تمثل غابة بلغراد الشاسعة التي يمكن الوصول إليها براً من إسطنبول، عالماً فريداً لما تضمه من مسارات لركوب الدراجات بطول 16 كيلومتراً في منتزه "نشأت سويو" الطبيعي. وتقع في الوقت نفسه على الطرف الآخر من إسطنبول الساحرة مدينة "شيلة" الساحلية المطلة على البحر الأسود حيث يمكن الانطلاق على الدراجة في رحلة بطول 40 كيلومتراً إلى بلدة "آغفا" المذهلة ذات الإطلالة الطبيعية الأخاذة على "البحيرة المخفية".

كما يعد ركوب الدراجات في "بويوك أدا" أو أي من جزر الأميرات هواية مفضلة لسكان مدينة إسطنبول. وتتوقف رحلة القارب التي يمكن الوصول إليها بسهولة، والتي تنطلق من عدد من الوجهات في جميع أنحاء المدينة في ساحة جزيرة "بيوك أدا" وهي أكبر جزيرة تضم تلال ومرتفعات خضراء وتقع على بعد 12 كيلومتراً من سواحل إسطنبول، كما تتجه رحلات القوارب إلى جزر "هايبيليا أدا" و"بورغاز أدا" و"كينالي أدا" الأصغر.

مشروع "النَّفَس الأخضر"

أطلقت إدارة الغابات في تركيا مشروعاً حيوياً جديداً بعنوان سياحة "النَّفَس الأخضر"، ويتضمن إنشاء مسارات لخدمة السياحة البيئية في بعض الموائل الطبيعية في تركيا. ويهدف المشروع إلى توفير فرص لقضاء الإجازات التي تزيد الوعي بحماية البيئة من خلال إنشاء ما يقرب من 40 طريقاً للسياحة البيئية في 29 ولاية مختلفة بما في ذلك مسارات الدراجات الهوائية والمشي لمسافات طويلة إضافةً لمحطات التخييم. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 6 طرق مختلفة تم تنفيذ أولها في جزيرة "بيوك أدا"، تلاها طريق في "كوي جيغيز" في "موغلا" ومؤخراً طريق في "يالاوا" يبدأ من "كوكجة تيبيه" وينتهي عند الشلال في "يطق كايا" ويهدف إلى الترويج لهذه المنطقة المعروفة بشكل خاص بالينابيع الحرارية. وسيتم إنشاء مسارات الدراجات القادمة قريباً ضمن مشروع "النَّفَس الأخضر" في كل من ولايات بورصة وكوتاهية وموغلا.

مهرجان وادي "فريج" للدراجات

من المقرر ان يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع من 18 إلى 20 يونيو/حزيران، مهرجان لركوب الدراجات في وادي "فريج" الذي يقع في ولاية "أفيون قره حصار" ويمتد إلى "إسكي شهير" و"كوتاهية"، ويضم جولات يومية عبر الأطلال والقلاع القديمة إلى جانب التخييم على طول بحيرة "إمرة". ويمثل هذا الوادي المنطقة التي سكنها "الفريجيون" في السابق حيث يعود تاريخ حضارتهم إلى 1200 عام قبل الميلاد.

ويضم مهرجان ركوب الدراجات الذي يستمر 3 أيام 200 مشارك وستطبق جميع تدابير السلامة اللازمة في أماكن التخييم وركوب الدراجات من قبل البلدية المحلية. وسيرافق المهرجان يومياً جولات عبر المواقع القديمة والقلاع الموجودة في المنطقة التي تضم مداخن خرافية شبيهة بتلك الموجودة في "كابادوكيا" بالإضافة إلى ضريح الشاعر الصوفي الإسلامي المحبوب "يونس إمرة". وهناك أيضاً رحلات بمناطيد الهواء الساخن ورحلات بالقوارب في البحيرة كأنشطة على هامش المهرجان.

سباق دراجات "أولوداغ"

يقام يوم 27 يونيو/حزيران أول سباق دراجات في منطقة "أولوداغ" للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاماً ، والذين سيتنافسون ضمن مسار بطول 31.7 كيلومتراً بدءاً من حديقة "جيكيرغة" على ارتفاع 200 متر وانتهاءاً في منطقة "أولوداغ" على ارتفاع 1500 متر. وتشتهر هذه المناطق بمناظرها الخلابة وتنوع النباتات والحيوانات فيها، مما يجعل هذا السباق فرصة نادرة للمشاركين الـ 500 المتوقع أن يشاركوا فيه. ويأمل منظمو هذا السباق أن يصبح هذا السباق سنوياً. ويستمر قبول طلبات المشاركة فيه حتى 17 يونيو/حزيران على موقع "عثمان غازي أولوداغ" الالكتروني. www.osmangaziuludagtirmanisi.com.

منطقة "تورغوت رئيس" في بودروم توفر خدمة تأجير الدراجات

استضافت بودروم الوجهة الأكثر شهرة لقضاء العطلات في تركيا يوم 23 مايو/أيار، سباق "غران فوندو" للدراجات الهوائية حيث تسابق ما يقرب من 1000 راكب دراجات من 11 دولة مختلفة على مرحلتين، إحداهما 56 كيلومتراً والأخرى 103 كيلومترات حول شبه الجزيرة. وفي تغطية صحفية للحدث، أعلن رئيس بلدية بودروم "أحمد أراس" أخباراً سارةً عن خطط إنشاء محطات تأجير دراجات هوائية في منطقة "تورغوت رئيس" حيث تمتلك بودروم مساراً للدراجات ممتع يسهل الوصول إليه يبدأ في منطقة "قاضي قلعة" وينتهي في "أكيارلار" ويبلغ طوله 14 كيلومتراً مروراً بمنطقة "تورغوت رئيس" المركزية.