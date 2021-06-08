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أردوغان: سنواصل دعم "الرياضة الإلكترونية"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 08.06.2021 13:45
DHA DHA

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان مواصلتهم دعم الرياضة الإلكترونية التي تلقى إقبالا من الشباب.

وفي تغريدة عبر تويتر، أشار الرئيس التركي إلى المنافسة الكبيرة التي شهدها نهائي "FIFA21"، في البطولة التي نظمها فرع الشباب بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم.

وقال أردوغان: "أقبل كل أبنائنا الذين حققوا نجاحات في ألعاب 'FIFA21' و'PUBG' و'Zula' وكل الذين شاركوا في البطولة. وسنواصل دعم شبابنا المهتمين بالرياضة الإلكترونية".

والاثنين، شارك أردوغان في حفل توزيع جوائز التي أعقبت نهائي بطولة الرياضة الإلكترونية في مقر العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

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