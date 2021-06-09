"ناسا" تنشر أولى الصور لأكبر أقمار كوكب المشتري

نشرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" أولى الصور لأكبر أقمار كوكب المشتري، والتي التقطتها مركبتها "جونو".

وأفادت في بيان صادر عنها أن "جونو" اقتربت من قمر "جانيميد"، يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، لمسافة 1038 كيلو متراً.

وكانت آخر مرة اقتربت فيها مركبة فضائية من هذا الحد إلى القمر، في عام 2000 عندما اجتاحت مركبة الفضاء "جاليليو" أكبر أقمار نظامنا الشمسي.

وأشارت إلى التقاط "جونو" صورتين لقمر "جانيميد"، أكبر أقمار المشتري، وذلك عبر كاميرتين مثبتتين على المركبة الفضائية.

وتظهر الصور التي نشرتها "ناسا" عبر موقعها على الإنترنت، سطح "جانيميد" والحفر والخطوط التي على سطحها بكل تفاصيلها.

يُذكر أن لكوكب المشتري 79 قمرا يدور حوله أكبرها "جانيميد".

وتواصل مركبة "جونو" التي أطلقتها "ناسا" عام 2011، عمليات الاستكشاف في مدار المشتري، منذ وصولها إلى الكوكب في يوليو/ تموز 2016.