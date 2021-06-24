الهلال الأحمر التركي يعرض فيلما يوثق الدعم المقدم للمهاجرين

أقيم، الخميس، في العاصمة أنقرة العرض المسبق لفيلم وثائقي حول أنشطة مراكز الهلال الأحمر التركي التي تقدم الدعم للمهاجرين السوريين في تركيا.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق في كلمة بافتتاح العرض المسبق، أن تركيا تقع في منطقة تقاطعت فيها طرق الهجرة، مشيرًا إلى أنها تستضيف اليوم أكثر من 4 ملايين شخص بسبب موقعها الخاص وقربها من مناطق الأزمات.

وأكد أن تركيا أكثر بلد يستضيف طالبي لجوء في العالم بحسب أرقام الأمم المتحدة وأنها تستضيفهم على النحو اللازم لأكثر من 10 أعوام.

وشدد أن تركيا قدمت خدمات مختلفة من أجل تسهيل شروط الحياة للمحتاجين الذين تحت الحماية المؤقتة.

وقال: "في عرض فلمنا اليوم، سترون ثمار أنشطتنا، ومدة قيمة تعاوننا، وكيف أثرنا على حياة أولئك الأشخاص".

ولفت إلى أن الفيلم صور بالتعاون مع اتحاد جمعيتي الهلال والصليب الأحمر الدوليتين وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا.

وأنشأ الهلال الأحمر التركي أول مركز له في ولاية شانلي أورفة عام 2015، تماشياً مع احتياجات المهاجرين الذين يعيشون خارج المخيمات والسكان المحليين الذين يعيشون معهم، كجزء من الاستجابة لأزمة الهجرة.

ويبلغ عدد المراكز حاليا 17 في ولايات أضنة وأنقرة وبورصة وغازي عنتاب وهطاي وإسطنبول وقيصري وكيليس وكوجالي وقونية وماردين ومرسين وشانلي أورفة وزونغولداق.