تركيا.. نجاح أول تجربة لرش المناطق الزراعية باستخدام الطائرات المسيرة

نجحت شركة "تارنيت" التركية، السبت، في إجراء أول تجربة رش للمناطق الزراعية بولاية سامصون شمالي تركيا، بواسطة سرب من "الطائرات المسيرة الزراعية".

وتأتي هذه التجربة في إطار مشروع علمي تقوم به شركة "تارنيت" المتخصصة في مجال تطوير التكنولوجيا الزراعية، بالتعاون مع عدة مؤسسات أخرى، بغرض زيادة فاعلية وسرعة عملية رش المحاصيل.

واستغرقت عملية الرش بواسطة الطائرات المسيرة، والتي تطبق لأول مرة في تركيا، على حقل أرز مساحته 100 فدان، في منطقة "تيرمي" بسامصون، في مدة تقارب 90 ثانية.

وقال المدير العام لتعاونيات الائتمان الزراعي، فخر الدين بويراز، إنهم يبذلون جهودًا كبيرة لتوفير المدخلات الزراعية التي يحتاجها المزارعون.

وتابع: "أخذنا على عاتقنا مسؤولية معالجة ونقل المنتجات الزراعية إلى السوق، بالإضافة إلى إدخال تقنيات زراعية مبتكرة تساهم في رفع حجم الإنتاجية".

وأشار بويراز إلى دخول 30 طائرة مسيرة، بغرض الاستخدام الزراعي إلى الخدمة المبدئية في 15 ولاية مختلفة، وتمت تجربتها على عدة أنواع من المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن استعمال مثل هذه الطرق العصرية في عملية الرش يساهم في توفير ما يصل إلى 90 بالمائة من استخدام المياه و50 بالمائة من الأدوية الزراعية.

ومطلع العام الجاري، وضعت وزارة الزراعة والغابات التركية، لائحة جديدة تتعلق بالأدوات والآلات المستخدمة في المجال الزراعي، تتيح استخدام الطائرات المسيرة.

واحتوت اللائحة الجديدة على قوانين تنظم استخدام "الطائرات المسيرة" في عملية رش المبيدات في نطاق أنشطة مكافحة الآفات الزراعية.

واشترطت اللائحة الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من الوزارات أو المؤسسات الحكومية المحلية المعنية، دون الإخلال بأحكام تشريعات الطيران المدني.