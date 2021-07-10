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خبر سعيد.. ولادة 3 أشبال في حديقة الحيوان في ولاية بورصة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 10.07.2021 15:15
أحد الأشبال الثلاثة ويبدو في حالة صحية جيدة DHA أحد الأشبال الثلاثة ويبدو في حالة صحية جيدة (DHA)

شهدت حديقة الحيوان في ولاية بورصة حدثاً سعيداً إذ ولد فيها 3 أشبال بحالة صحية جيدة، ذكرين وأنثى.

وقالت بلدية بورصا (شمال غربي تركيا) المشرفة على حديقة الحيوان، في بيان السبت، إن الأسد الأفريقي "كابتن" واللبوة "إنجي" رُزقا بثلاثة أشبال، أطلق عليهم أسماء "غونيش" و"تشينار" و"وزير".

وأضافت أن عدد أفراد عائلة الأسود المهددة بالانقراض ارتفع بذلك إلى 5، لافتة أن الأشبال تحظى باهتمام كبير من الأطفال الزوار منذ اليوم الأول لولادتهم.

وحسب مراسل الأناضول، أجرى رئيس البلدية علي نور أقتاش زيارة إلى الحديقة، تلقى فيها معلومات من المسؤولين هناك حول الحديقة، وقام خلالها بحمل أحد الأشبال ومداعبته.

ولفت إلى أن حديقة الحيوانات أعطت قيمة إضافية إلى بورصا منذ إنشائها، لافتا أنها تحتوي أنواعا كثيرة من الحيوانات.

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