المطرب التركي "مصطفى جيجلي" يلتقي معجبيه البوسنيين

يستعد المطرب التركي المحبوب، مصطفى جيجلي، للقاء عشاقه البوسنيين خلال فعاليات "أيام الأخوة التركية البوسنية" الثقافية التي تنطلق نسختها العاشرة في مدينة موستار التاريخية، الجمعة.

وتحرص منصة "الأخوة" على تنظيم الفعالية كل عام، بهدف دعم جسور الصداقة بين البلدين.

وقال مدير المنصة أورهان جقمق إن الفعالية ستقام هذا العام على جسر موستار التاريخي الذي يعود بناؤه إلى القرن السادس عشر.

وأشار إلى أن الفعالية تهدف للتعريف بالثقافة التركية والبوسنية، لافتا إلى مشاركة أكثر من 300 ألف شخص في نسخة العام الماضي.

وأوضح أن الفنان مصطفى جيجلي سيحيي الليلة الأولى من الفعالية على جسر موستار.

وذكر أن الفعالية ستتضمن برامج للأطفال على مدار اليومين المقبلين.