تركيا.. مصرع 3 أشخاص في حرائق غابات بأنطاليا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، مصرع 3 مواطنين بسبب حرائق الغابات في أنطاليا، (جنوب غرب).

وأشارت "آفاد" في بيان الخميس، إلى استمرار أعمال إخماد الحرائق التي اندلعت أمس في 4 نقاط بغابات قضاء "مناوغات" بأنطاليا.

وأوضح البيان أن الحرائق أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة سائق إحدى سيارات الإطفاء إثر انقلابها.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتأثرين من الدخان من 122 إلى 138 شخصا، حالة أحدهم خطيرة.

وبيّن أن 58 من الذين تأثروا من الدخان يواصلون تلقي العلاج.

وأشار إلى اندلاع حرائق في مناطق بولايات عثمانية وأضنة ومرسين وموغلا في الساعات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "آفاد" في بيان تأثر 122 شخصا من الدخان، وأن 51 منهم يواصلون تلقي العلاج.

وبيّن أن العديد من المنازل والسيارات والدفيئات والحقول الزراعية تضررت من الحرائق، مشيرا إلى انطلاق أعمال حصر الأضرار.

وأضاف أنه تم إخلاء المنازل في المناطق التي يحتمل تضررها من الحرائق التي لم يعرف سبب اندلاعها.

ولفت إلى مشاركة 19 مروحية و30 آلية ثقيلة و192 سيارة إطفاء و960 فردا من الطواقم، في عمليات الإخماد.

على صعيد متصل، أعلن قائمقام "مناوغات" مصطفى يغيت، في تصريح، إنقاذ 10 أشخاص كانوا محاصرين في مطعم قرب سد "أويما بنار" بسبب الحرائق.