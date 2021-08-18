تفاصيل جديدة حول جغرافية تركيا

توصل علماء أتراك إلى تفاصيل جديدة حول جغرافية بلادهم، وذلك من خلال أحافير أشجار تعود إلى ما قبل 160 ـ 170 مليون عام.

وقال أونال آق كيمك، عضو هيئة التدريس بكلية الغابات في جامعة إسطنبول، إنهم أجروا أبحاثا أظهرت أن المنطقة التي تتواجد فيها تركيا حاليا، كانت مغمورة بالمياه قبل قرابة 170 مليون عام.

وأضاف أن أحافير الأشجار التي قاموا بالتدقيق فيها، أظهرت أن تحول الجغرافيا التركية الحالية، من البحر إلى البر، بدأ على مراحل حتى وصل إلى يومنا.

وفيما يتعلق بطبيعة أبحاثهم العلمية، قال إنهم يجرونها في مختلف المناطق التركية، وآخرها في ولاية أرضروم، شمال شرقي البلاد.

وأشار إلى أن أرضروم تضم أنواعاً من أحافير الأشجار التي تظهر بشكل واضح تاريخ المنطقة الجغرافية لتركيا، وعملية تحولها إلى قطعة برية.