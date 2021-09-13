التركي قورقماز ينجح في تسلق أعلى قمم أوروبا

نجح التركي ألباي قورقماز في الوصول إلى قمة جبل إلبروز، الأعلى في أوروبا، والتي يبلغ ارتفاعها 5642 مترا.

وأفاد نادي تسلق الجبال ورياضات الطبيعة التركي في بيان، الإثنين، أن رئيس فرعها في ولاية قارص، ألباي قورقماز، تمكن من تسلق جبل إلبروز الواقع على الأراضي الروسية، والذي يعتبر بداية حدود أوروبا في منطقة القوقاز.

وشاركت في هذا الإنجاز مجموعة مكونة من 12 شخصا قدموا من بلدان مختلفة، حيث كان قورقماز من بين أول 5 أشخاص يصلون القمة.

وفي تصريحات له أوردها البيان، قال قورقماز "إن تسلق الجبل كان صعبا إلا أن الوصول للقمة يستحق ذلك".

وأضاف: "إلبروز هو أعلى الجبال في أوروبا، كانت هناك عاصفة قوية جدا على قمته، أجريت بحثًا حول هذا الجبل، وقيل إنه مكان صعب للغاية".