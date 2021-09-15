" القهوة التركية" تحظى باهتمام كبير في مهرجان الثقافة بالتشيك

حظيت القهوة التركية، باهتمام كبير من زوار مهرجان الثقافة التركية الذي أقيم للمرة الأولى في العاصمة التشيكية براغ.

وانطلقت فعاليات المهرجان، الأربعاء، بتنظيم من سفارة أنقرة في براغ، بحضور السفير التركي أجمن باغيش وزوجته بايهان، ونائبة وزير الصناعة والتجارة التشيكي مارتينا توبيروفا، و نائب وزير الدفاع فلاديمير مولر، والعديد من السفراء.

وأوضح باغيش، أنهم نظموا المهرجان بهدف الترويج للثقافة التركية في التشيك، مشيرا أن أولى الفعاليات كانت الترويج للقهوة التركية.

وأشار إلى أنهم سيقيمون العديد من الفعاليات خلال المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع، لافتا إلى دعم العديد من المؤسسات والمنظمات التركية لهذا المهرجان.

وذكر أن القهوة التركية لاقت اهتماما كبيرا من زوار المهرجان الذي أقيم في مقر السفارة في براغ.

بدوره، تحدث الخبير في فن الطهو، عضو مجلس إدارة جمعية ثقافة القهوة التركية عثمان سريم، للمشاركين، عن تاريخ القهوة التركية ووصولها إلى أوروبا.