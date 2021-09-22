"غوغل" تفتح باب التدرب على تطوير الألعاب والتطبيقات في تركيا

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، فتح شركة "غوغل" العالمية، الباب في بلاده لتدريب ألفي شاب على تطوير الألعاب والتطبيقات.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية على هامش مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي انطلقت فعاليات نسخته الرابعة، الثلاثاء، في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول.

وفي هذا الإطار، أقيمت مراسم لتوقيع بروتوكول بين "غوغل تركيا" من جهة، ووقف الريادة ومركز "T3" للريادة التركيين من جهة أخرى، لافتتاح "أكاديمية غوغل للألعاب والتطبيقات" في البلاد.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول الذي يحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا ومكتب التحول الرقمي بالرئاسة التركية، مدير "غوغل" في البلاد محمد كتل أوغلو.

كما حضرها مديرا وقف الريادة سينا أفرا، ومركز "T3" للريادة خلوق بيرقدار، فضلا عن الوزير ورانك.

وقال الوزير التركي إن الدورة التدريبية ستستغرق 400 ساعة.

وأوضح أن مبرمجي الألعاب ومطوري التطبيقات سيتخرّجون في تركيا من الأكاديمية المذكورة.