الاتحاد الأوروبي يطالب بشاحن "موحد" للهواتف المحمولة

طالب الاتحاد الأوروبي، الخميس، الشركات المصنعة للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الصغيرة بتوحيد شكل الشواحن.

واقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي، تشريعا من شأنه فرض استخدام وصلات شحن من فئة "سي" في جميع دول الاتحاد.

وقالت المفوضية إن المقترح من شأنه "تقليل النفايات، من خلال تشجيع المستهلكين على إعادة استخدام أجهزة الشحن الموجودة لديهم عند شراء جهاز جديد"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

و"آبل" هي المصنع الرئيسي للهواتف الذكية التي تستخدم منفذ شحن مخصص يسمى "لايتنينغ"، وهو من صنع الشركة.

وقالت الشركة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "ما زلنا نشعر بالقلق من أن القواعد الصارمة التي تفرض نوعا واحدا فقط من الموصلات تخنق الابتكار بدلا من تشجيعه، وهو ما سيضر بدوره المستهلكين في أوروبا وحول العالم".

يشار أن المفوضية اقترحت تطبيق القواعد الجديدة على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والكاميرات، وسماعات الرأس، والسماعات المحمولة، وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة.