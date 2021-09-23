تلاميذ أتراك يصممون "أعشاش خشبية" مكافحة للحرائق

صممت مجموعة من تلاميذ المدارس الإعدادية في تركيا، منظومة لمكافحة الحرائق على شكل عش عصفور خشبي يتناسق مع الطبيعة.

وجاء تصميم المنظومة نتاج أعمال 7 أشهر ضمن مشاريع تكنولوجية تدعمها وزارة الشباب والرياضة في ولاية أرضروم، شرقي البلاد.

ويتلخص عمل المنظومة، بتصميم أعشاش عصافير صغيرة وتعليقها فوق الأشجار، وتزويدها بأسطوانة إطفاء حريق، وجهاز لاستشعار الحريق.

وفي حال تلقي الجهاز إنذارا بوجود ألسنة نيران في محيطه، تعمل المنظومة تلقائيا لتسقط أسطوانة إطفاء الحريق من أعلى الشجرة وتفرغ محتواها لإخماد النيران.

وفي الوقت نفسه، وضع التلاميذ في هذه الأعشاش الخشبية، نظام اتصال مزودا برقم هاتف قسم الإطفاء ليرسل إليه تحذيرا عن الحريق المحتمل وموقع نشوبه.

وفي حديث للأناضول، قالت المهندسة أنيسة صاري باش، المشرفة على المشروع، إن الاستجابة الفورية لحرائق الغابات هي أحد الأهداف الرئيسية للمشروع.

وأضافت أن قسما من التلاميذ تولى التصميم، فيما نفذ الآخرون الجانب الإلكتروني من المشروع.

وعن سبب تصميم المنظومة على شكل أعشاش الطيور، قالت صاري باش إن الهدف من ذلك تجنب التلوث البصري للغابات وانسجامها مع الطبيعة.

وأكدت أن المنظومة توفر استجابة فورية للحريق فور استشعاره لهباً أو غازا، مشيرة إلى تثبيت مستشعرات حساسة داخل تلك الأعشاش.