عطل مفاجئ يوقف خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام في جميع أنحاء العالم

تعطل موقع فيسبوك الإلكتروني ومنصتا واتساب وإنستغرام التابعتان للشركة نفسها في مناطق على مستوى العالم اليوم الاثنين.





وقالت الشركة إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق فيسبوك"، وإنها تعمل على استعادة الولوج.





ولم تذكر الشركة سبب الانقطاع الذي بدأ في حوالي الساعة 11:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.





ومن الطبيعي أن تعاني مواقع الإنترنت والتطبيقات انقطاع الخدمة، على الرغم من ندرة حدوث الانقطاع على نطاق عالمي.





وأبلغ مستخدمون عن عدم تمكنهم من الولوج على فيسبوك في كاليفورنيا ونيويورك وأوروبا.





يشار إلى أن شركة فيسبوك تواجه أزمة كبيرة مؤخرا بعد انتشار تقارير أفادت بأنها كانت على علم بالآثار السلبية لبعض منتجاتها بما تضمن تضخيم الكراهية وانتشار المعلومات المضللة وزيادة الاستقطاب. كما انتشر أن تطبيق انستغرام، على وجه التحديد، يمكن أن يضر بالصحة النفسية للفتيات المراهقات.