الولايات المتحدة تسجل أعلى زيادة بمعدلات جرائم القتل في التاريخ الحديث

أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت أعلى زيادة بمعدلات جرائم القتل في التاريخ الحديث.

جاء ذلك بحسب ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصائيات الصحية التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكر المركز أن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 30 بالمئة بين 2019 و 2020، لافتا أنها أعلى زيادة مسجلة في التاريخ الحديث.

ووفق بيانات المركز، فإن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة قد ارتفع من حوالي ست جرائم قتل لكل 100.000 شخص في عام 2019 إلى 7.8 لكل 100.000 شخص في عام 2020.

ولاحظ الباحثون في المركز أن معدل جرائم القتل لعام 2020 البالغ 7.8 هو أعلى معدل مسجل في الولايات المتحدة منذ عام 1995 لكنه لا يزال أقل بكثير من المعدلات في أوائل الثمانينيات، والتي تجاوزت 10 جرائم قتل لكل 100.000 شخص.

ولفت المركز إلى أن أكبر زيادة سابقة في معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة كانت بنسبة 20٪ من عام 2000 إلى عام 2001 بسبب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية.