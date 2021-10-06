تركيا.. علماء الآثار يعثرون على سيف يعود للحقبة الرومانية

عثر فريق من علماء الأثار الأتراك خلال أعمال تنقيب في ولاية طوقات، شمالي تركيا، على سيف يعتقد أنه يعود إلى فترة الإمبراطورية الرومانية.

جاء ذلك خلال أعمال التنقيب المتواصلة في مدينة كومانا بونتيكا القديمة، بولاية طوقات.

وقالت الأستاذة الدكتورة، بورجو أرجياس، رئيسة فريق التنقيب في المدينة القديمة المذكورة، إن أعمال التنقيب في المنطقة متواصلة منذ عام 2004.

أرجياس وهي عضو الهيئة التدريسية بجامعة الشرق الأوسط التقنية، أوضحت أن أعمال الحفر والتنقيب أظهرت امتداد تاريخ مدينة كومانا بونتيكا القديمة إلى العصر النحاسي.

وأشارت إلى وصول فرق التنقيب لأول مرة هذا العام، إلى الطبقة الممتدة إلى الحقبة الرومانية، من المدينة القديمة.

وأضافت أنهم عثروا خلال التنقيب الأثري، على سيف.

واختتمت بالقول إن استمرار أعمال الحفر والتنقيب، سيزودهم بمعلومات هامة حول اقتصاد المدينة، ونمط حياة سكانها.