بلاغات حول عطل جديد يضرب تطبيقي إنستغرام وفيسبوك

ضرب عطل جديد، مساء الجمعة، تطبيقي "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعين لشركة فيسبوك.

جاء ذلك بعد نحو أيام من خروج شركة فيسبوك وتطبيقات إنستغرام وواتساب وماسنجر التابعة لها، الثلاثاء، من عطل غير مسبوق استمر أكثر من 6 ساعات.

وأبلغ عدد من مستخدمي تطبيقي "إنستغرام" و"فيسبوك"، الجمعة، بوجود صعوبة في الوصول لحساباتهم.

وقال موقع "داون ديتيكتور" المتخصص برصد أعطال الخدمات الرقمية، إن "أكثر من 36 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في إنستغرام منذ الساعة 2:40 بعد الظهر الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة".

وأضاف أن "نحو 800 مستخدم لتطبيق فيسبوك ماسنجر تحدثوا عن وجود مشكلات أيضا".

بدورها، اعترفت شركة فيسبوك بتعرض خدماتها وتطبيقاتها، الجمعة، لعطل جديد.

وقالت في بيان: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".