"ناسا" تشبه بحيرة "سالدا" التركية بكوكب المريخ قبل مليارات السنين

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة لصخور في بحيرة سالدا بولاية بوردور جنوب غربي تركيا، مشبهة إياها بما كان عليه كوكب المريخ قبل مليارات السنين.

وعلقت "ناسا" على الصورة في منصة إنستغرام، الخميس، بسؤال: "هل عندكم فضول لمعرفة كيف كان شكل المريخ قبل مليارات السنين؟".

وأشارت إلى أن العلماء يعتقدون بأن المريخ فقد مياهه قبل زمن طويل، وأن نهرا كان يجري في فوهة جيزيرو بالكوكب قبل 3.5 مليارات سنة.

من جانبه، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم، عبر تويتر الجمعة، "إن بحيرة سالدا ستبقى جميلة"، مرفقا تغريدته بحساب "ناسا".

وأضاف أن "سر الحياة في الفضاء موجود في سالدا"، مع مشاركة مقطع مصور للبحيرة التي أصبحت محمية طبيعية.