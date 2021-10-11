تركيا تطور خلايا سيليكون جديدة اقل تكلفة للاستخدامات المدنية والعسكرية

نجح عالمان تركيان بتطوير خلية شمسية من خلال استخدام وسائل محلية، وهما يأملان أن تدخل الخلايا الجديدة في برنامج الفضاء الوليد في البلاد.

ومن المنتظر أن تقلل الخلية الشمسية المرنة القائمة على السيليكون، والمستخدمة في تقنيات الطيران والتقنيات العسكرية، من التكلفة العالية للخلايا التي تستخدم مركبات الزرنيخ التقليدية. وسيتم استخدام الخلايا الجديدة في تشغيل الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والعسكرية.

وقام العالمان التركيان البروفيسور "أوغور سيرينجان" والأستاذ المساعد "مصطفى كولاكتشي" من جامعة أسكي شهير التقنية، بالعمل على هذا المشروع بعد أن حصل الثنائي على منحة من مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي قبل 3 سنوات. وتمكن الباحثان بعد جهد طويل من ابتكار خلايا أساسها السيليكون. وقد أشاد المجتمع العلمي بالخلايا وفاز العالمان بالجائزة الأولى في معرض الاختراعات الدولي الذي أقيم في إسطنبول الشهر الماضي.

وأوضح "كولاكجي" أن السيليكون يمتلك تقنية أكثر تقدماً وأرخص من مُركبات الزرنيخ.

وأضاف:"أظهرت الخلايا الجديدة أداءً يمكن أن ينافس بسهولة الخلايا القائمة على الزرنيخ. ونعتقد أننا فتحنا مجالاً جديداً وفعالاً من حيث التكلفة لإنتاج التقنيات الكهروضوئية بالجملة".

وأشار إلى أن ما يقرب من 90% من تكاليف إنتاج الخلايا الشمسية تنبع من الركائز. وسلط الضوء على أن الأرض لديها موارد محدودة من الزرنيخ وأن قطاعات متعددة مثل قطاع الطاقة الكهروضوئية والإلكترونيات الضوئية والاتصالات السلكية واللاسلكية، يجب أن تتشارك في هذا المصدر المحدود. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وقال:" أردنا حل هذه المشكلة".

أما "سيرينجان" فأوضح أن مشروعهم قد يكون مفيداً لبرنامج الفضاء الوطني التركي. وعلق بالقول:"هذه تقنية ذات أهمية حاسمة، فهي تساهم في الاستخدامات المدنية والعسكرية. ويمكن أن تعزز خفض التكاليف من استخدامها المدني".