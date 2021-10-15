هل تحل القهوة "المستدامة" محل القهوة الطبيعية نتيجة تغير المناخ؟

مع تهديد تغير المناخ لزراعة البن التقليدية، يقول العلماء الفنلنديون أنهم تمكنوا من إنتاج حبات نبات القهوة من مزارع الخلايا العائمة، برائحة ومذاق يشبهان المواصفات الحقيقية إلى حد كبير.

وقد توصل مركز البحوث التقنية في فنلندا إلى بديل أكثر استدامة لزراعة حبوب البن من خلال مزارع مخصصة تم إنشاؤها في مفاعلات حيوية مملوءة بوسط مغذي يستخدم في صنع العديد من المنتجات الحيوانية والنباتية.

وقال "هيكي آيسالا" الباحث في المركز والمسؤول عن تقييم العملية، إن أكواب القهوة الخلوية ربما لم تتمكن من اجتياز اختبارات الذوق القياسية حتى الآن، ولكن لديها الكثير من الإمكانات لصناعة عالمية بمليارات الدولارات.

وأضاف:"لم يبلغ طعم القهوة المستدامة الطعم الأصيل للقهوة الطبيعية 100% بالطبع، لكن مذاقها يشبه مزيجاً من أنواع مختلفة من القهوة. لم نصل بعد إلى هدفنا مع شدة التنوع التجاري، لكننا بالتأكيد سنتوصل إلى ما يشبه القهوة الحالية".

أما "هيكو ريسشر" رئيس الفريق العامل في مركز البحوث التقنية فقال إن مزارع الخلايا المنتجة للبن في المختبر، توفر طريقة أكثر استدامة لصنع القهوة. ونظراً لارتفاع الطلب، فقد خصصت البلدان مساحات أكبر من الأرض لزراعة حبوب البن مما أدى إلى إزالة الغابات.

وأوضح أن الفوائد البيئية للقهوة المزروعة في المختبر تشمل تقليل استخدام المبيدات الحشرية والأسمدة، وتقليل الحاجة إلى شحن حبوب البن لمسافات طويلة كي يتم توزيعها في الأسواق.

ولكن هل سيستمتع هواة القهوة المميزون بطعم القهوة "المستدامة"؟

تعتقد "ساتو" وهي نادلة في مقهى في هلسنكي أن ذلك ممكناً، وتمضي بالحديث عن هذه التجربة بالقول:"أعتقد أننا في يوم من الأيام سنتبع هذا النهج بسبب اختفاء جميع مصادر القهوة الطبيعية، لذلك علينا المضي قدماً ... إذا كان مذاقها جيداً ورائحتها تشبه القهوة الطبيعية، فلم لا؟ أعتقد أنه أمر يمكن التعود عليه".