تركيا.. أطباء يستخرجون 40 جسما غريبا من بطن نعامة بينها "سكاكين"

استخرج أطباء في ولاية ديار بكر التركية (جنوب شرق)، 40 جسما غريبا من سكاكين وولاعات وأنابيب بلاستيكية ومسامير من بطن نعامة عبر عملية جراحية أجروها لها بعد الاشتباه بابتلاعها سكينا.

واصطحب "علي أوغراك" صاحب النعامة "دجلة" إلى مستشفى كلية البيطرة بجامعة دجلة بولاية ديار بكر، بعد اشتباهه بابتلاع نعامته سكينا.

وأثناء الفحص، تبين لدى الأطباء مواد معدنية في جوف النعامة التي يبلغ عمرها عامين، ليقرروا إجراء عملية جراحية لاستخراج تلك المعادن.

وفي حديثه للصحافة، قال أوغراك إنه شغوف بتربية الحيوانات كالحمام والعصافير والنعام، بمسقط رأسه بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

ولفت إلى أن جيرانه حذروه بسقوط سكينٍ بين الأعشاب التي يتغذى عليها النعامة "دجلة".

وقال "شعرت بالقلق لاحتمال ابتلاع النعامة السكين، وأتيت بها إلى ديار بكر (من شرناق)، حيث أجروا لها عملية جراحية، واستخرجوا من جوفها 40 جسما غريبا بدلا من سكين واحدة".

بدوره قال البروفيسور صادق يايلا، إن طاقما طبيا أجرى العملية للنعامة، واستخرجوا من معدتها معادن بأحجام مختلفة إلى جانب أنابيب بلاستيكية ومسامير وسكاكين.