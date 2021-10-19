مطورا لقاح كورونا يستعدان لطرح لقاح مضاد للسرطان للاستخدام خلال عامين

أعلن أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة "بيونتيك" الألمانية مطورة أول لقاح معتمد عالميا ضد فيروس كورونا أنهم يعملون على تطوير لقاح مضاد للسرطان يعتمد على تقنية لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) وأن اللقاح سيكون متاحاً بالأسواق في غضون عامين أو ثلاثة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه مؤسسا شركة بيونتك المطورة للقاح كورونا أوغور شاهين وأزلم تورجي مع الصحافة اليونانية.

وقالت تورجي إنهم كانوا يستخدمون تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) لتطوير لقاحات مضادة للسرطان قبل انتشار وباء كوفيد-19.

وأضافت أن لقاحات السرطان مطورة لإعطائها لمرضى السرطان لتنشيط الجهاز المناعي بدرجة كبيرة وأن الهدف منها منع تكرار الإصابة بالسرطان للمرضى المتعافين.

وحول آخر التطورات بخصوص وباء كوفيد-19، قالت تورجي إن المرحلة المخيفة من الوباء ستنتهي قريباً إلا أن المرض سيكون مثل الإنفلونزا وسينبغي الحصول على اللقاح للوقاية من المرض.

وأشار العالمان إلى أهمية الحصول على الجرعة الثالثة "المعززة" من لقاح بيونتك-فايزر لضمان أفضل وقاية ضد الوباء.