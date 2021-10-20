بريطانيا تغرم "فيسبوك" بمبلغ 69 مليون دولار

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الأربعاء، تغريم شركة "فيسبوك" 69 مليون دولار، لـ "فشلها المتعمد" في توفير معلومات مرتبطة باستحواذها على شركة الرسوم المتحركة "جيفي" Giphy.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها غرمت فيسبوك 50 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 69 مليون دولار) لخرقها أمرا صدر أثناء تحقيق الهيئة في شراء "فيسبوك" لمنصة "جيفي".

وأوعزت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية لشركة فيسبوك في يونيو / حزيران عام 2020 مواصلة التنافس مع جيفي، وعدم دمجها معها أثناء استمرار التحقيق.

وأشار بيان الهيئة إلى أن فيسبوك تعمدت الفشل في الامتثال لأمر "الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة" كافة، بشأن عملية الشراء التي تمّت العام الماضي.

وقال جويل بامفورد، مدير أول لعمليات الاندماج في هيئة المنافسة والأسواق: "لقد حذرنا الشركة من أن رفضها تزويدنا بمعلومات مهمة كان انتهاكًا للأمر. ولكن حتى بعد خسارة استئنافها في محكمتين منفصلتين، استمرت في تجاهل التزاماتها القانونية".

وأضاف بامفورد أن الغرامة بمثابة تحذير لأي شركة تعتقد أنها فوق القانون.

وردًا على غرامة هيئة المنافسة والأسواق. قالت شركة فيسبوك: "نحن نختلف بشدة مع القرار غير العادل بمعاقبتنا على نهج الامتثال الأفضل الذي وافقت عليه الهيئة نفسها. نراجع قرار هيئة المنافسة والأسواق وننظر في خياراتنا".

بالإضافة إلى ذلك تلقت شركة فيسبوك غرامة أخرى قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (690 ألف دولار) بسبب تبديل كبير مسؤولي الامتثال مرتين دون طلب الإذن.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت عن شرائها "جيفي" في مايو/أيار 2020، مقابل 400 مليون دولار أمريكي.