الممثل أليك بالدوين يقتل مديرة تصوير ويصيب مخرج فيلمه الجديد

قال مكتب شرطة ولاية "سانتا في"، إن ممثلا أمريكا أطلق عيارات من سلاح يفترض أنه خالي من الرصاص أثناء تصوير فيلم "راست" بولاية نيو مكسيكو جنوب غربي الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، وإصابة المخرج.

وأضاف البيان الصادر عن الشرطة إن مديرة التصوير هاليانا هاتشينز البالغة (42 عاما)، والمخرج جويل سوزا (48 عاما)، قد أصيبا عندما أطلق الممثل أليك بالدوين النار في سياق تصوير الفيلم.

ونُقلت مديرة التصوير على متن مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في حين نُقل سوزا إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي بواسطة سيارة إسعاف، ولم يتم الكشف عن حالته الصحية.

من جانبهم حاول المحققون معرفة أي نوع من الرصاص أطلق وكيف، حيث أنه من المفترض أن السلاح المستخدم خالي تماما من الرصاص.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثمانينات، والفيلم من بطولة الأمريكيين بالدوين وجنسن أكليس، والأسترالي ترافيس فيميل.