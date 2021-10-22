متحف "طوب قابي" يرمم 33 ألف سلاح يعود تاريخها إلى 1300 عام

في عادة يحرص عليها متحف "طوب قابي" التابع لرئاسة المتاحف الوطنية التركية، يتم ترميم مجموعة من الأسلحة الأثرية، يعود تاريخها إلى 1300 عام، وتضم أكثر من 33 ألف قطعة كانت تستخدم في الدفاع والهجوم والمراسم.

ويهدف المتحف من ترميم تلك الأسلحة إلى الحفاظ عليها لنقلها للأجيال القادمة، ومن بينها سيف للخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان الذي يعتبر أقدم قطعة في المجموعة، حيث يعود تاريخه إلى القرن السابع، كذلك تضم الأسلحة أيضا سيوفا لخلفاء أموين وعباسيين من القرنيين ال 13 وال 14 وسلاطين من المماليك من القرن ال 14.

ويعود تاريخ الأسلحة الجاري ترميمها إلى ثقافات وحضارات ودول متعددة، كالأموية والعباسية والمماليك، إضافة إلى تتار القرم والهند واليابان.

كذلك تضم مجموعة بارزة من الأسلحة تعود لعهد الدولة العثمانية من بينها أسلحة خاصة بالسلطان محمد الفاتح، وبعض السلاطين وكبار رجال الدولة العثمانية، وأسلحة أخرى كانت موجودة بالخزائن الملكية في البلاد التي تم فتحها على أيدي العثمانيين، وأخرى كانت تهدى للسلاطين.

وتشمل المجموعة أيضا أسلحة هجومية كالسيوف والخناجر وأسلحة نارية، ومهمات تستخدم في الدفاع مثل الخوذ والدروع ودروع الخيل، إضافة إلى أدوات كانت تستخدم في المراسم الرسمية كالأعلام والرايات.

نقوش وأعمال فنية نادرة على الأسلحة

وللقطع الموجودة قيمة أخرى خاصة، حيث أنها تحمل نقوشا وزخارف صنعت ببراعة، كل منها يدل على المكان الذي صنعت فيه، ما يجعلها أعمال فنية نادرة.

ومن أبرز تلك القطع سيف على شكل "ذو الفقار" يعتقد أنه يعود لأواخر القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع عشر، ويحمل زخارف ذهبية صنعت ببراعة فائقة، ويعتقد أنه أهدي للسلطان أو لأحد كبار رجال الدولة في تلك الفترة.

ويوجد على السيف عدة عبارات وكلمات منها حسبي الله، ما شاء الله، يا محمد، ولا فتى إلا علي، ويا لطيف، إضافة إلى أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة.

ومن الآثار الجاري ترميمها أيضا، سيف صغير يعود لأحد الأمراء العثمانيين بالقرن الثامن عشر، مصنوع من الحديد والذهب والجلد، ويبلغ طوله 38 سنتيمتر، كما يجرى ترميم درع مستدير يرجع للقرن السادس عشر.

وبفضل ورشة ترميم الآثار برئاسة القصور الوطنية في تركيا التي تقوم بأعمال الترميم، تم الحفاظ على هذه الأسلحة حتى يومنا هذا، ومن المقرر عرض الآثار مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الترميم.

ـ ترميم القطع الأثرية المتآكلة

وقال أونور رجب أر، أحد خبراء الترميم بالورشة التابعة لرئاسة المتاحف الوطنية، إنهم يقومون بأعمال ترميم وحفظ الآثار.

وحول مراحل العملية أوضح أن المتاحف تقوم أولا بتحديد القطع الأثرية التي تحتاج إلى ترميم، ثم تقوم بإخبار الورشة التي تبدأ بعملية الترميم المناسبة لنوع الأثر والمادة المصنوع منها.

وأضاف أن هناك آثارا معدنية تظهر عليها علامات الصدأ وبعض المنسوجات تظهر على سطحها بقع، كما تظهر حشرات على الآثار الخشبية وكل ذلك يعد إشارات على أن تلك القطع بدأت بالتضرر وتحتاج إلى الترميم فوراً.

وأكد أن من أهم مراحل الترميم توثيق حالة الأثر وتسجيل الضرر الذي تعرض له مع الصور وكتابة ملاحظات حتى يستفيد منها من سيقومون بالعملية مستقبلا حال احتاج الأثر للترميم مرة أخرى.

وأشار إلى أنهم يتبعون القواعد والمعايير الدولية في ترميم الآثار مثل ميثاق البندقية وإعلان أمستردام المعمول بهما في ترميم وحفظ الآثار بالعالم.

ولفت إلى أنهم يحرصون على صون المادة الأصلية للأثر واستخدام مواد يمكن إعادة تدويرها في عمليات الترميم.

وأوضح أنه يعمل بورشة الترميم منذ عام كامل قام خلاله بالعمل في ترميم سيف وخنجر وخوذة للسلطان سليمان القانوني وبعض الآثار من الأمانات المقدسة.

وذكر رجب أر، أن حالة الأثر ومدى استجابته للعمليات التي تجرى عليه هو ما يحدد مراحل عملية الترميم وفترتها.

أما عائشة مردان أوغلو، مسؤولة مجموعة الأسلحة برئاسة القصور الوطنية، فقالت إن القطع الأبرز في المجموعة هي الأسلحة التي تعود للسلاطين الذين أتوا بعد السلطان محمد الفاتح.

وأضافت أن بعض هذه الأسلحة أهديت للسلاطين وبعضها كانت غنائم في الحرب.

وأوضحت أن المجموعة تضم سيوفاً للخلفاء العباسيين والأمويين جاءت مع الأمانات المقدسة بعد فتح مصر على يد السلطان سليم الأول.

وأردفت أنها تضم أيضا سيوفا لبعض سلاطين المماليك مثل قايتباي وقنصوة الغوري، إضافة إلى أسلحة أهديت من مصر وإيران وسوريا.

وأكدت مردان أوغلو أن كل أثر من المجموعة يعد قطعة فنية قيمتها لا تقدر بثمن.