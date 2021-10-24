معرض فني في هولندا يحتضن أعمال الفنانين الأتراك

احتضنت العاصمة الهولندية، أمستردام، معرضا فنيا لأبرز أعمال الفنانين الأتراك القاطنين في مختلف البلدان الأوروبية.

وحظي المعرض الفني بإقبال كبير من عشاق الفن الأتراك والهولنديين، إلى جانب الدبلوماسيين الأتراك في هولندا.

ويضم المعرض أعمالا لفنانين أتراك يعيشون في بلدان أوروبية مختلفة.

وقال الرسام التركي ومنظم المعرض، أوقان أقين، إن الهدف من المعرض هو تعريف العالم بالفن التركي المعاصر.

"أقين" الذي يتقن أيضا فن الرسم على الماء، أوضح أن المعرض يضم أعمال 37 فنانا تركيا قدموا من مختلف المدن الأوروبية.

وعلى هامش المعرض، تبادل الفنانون الأتراك أطراف الحديث مع زوار المعرض الذي يستمر لغاية السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.