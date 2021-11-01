أكاديمي تركي ضمن قائمة "العلماء الأكثر تأثيرا في العالم"

تمكن الأستاذ الدكتور كريم غوناي، رئيس جامعة نوح ناجي يازغان التركية، من دخول قائمة العلماء الأكثر تأثيرا في العالم، والتي تعدها جامعة ستانفورد الأمريكية.

وأفاد البيان الصادر عن الجامعة التركية الواقعة في ولاية قيصري (وسط البلاد)، أن نسخة العام الحالي من القائمة التي تعدها الجامعة الأمريكية، نشرت في مجلة (Plos Biology).

مشيرة إلى أن غوناي كان من بين "العلماء الأكثر تأثيرا في العالم" الذين تم اختيارهم من بين 7 ملايين باحث في 22 مجالا علميا.

وتعتمد المعايير في اختيار العلماء الأكثر تأثيرا في العالم على عدة أُسس أبرزها المنشورات الأكاديمية، ومدى تأثيرها، وحجم اقتباس الآخرين منها، إضافة إلى المجلات التي نشرت فيها.