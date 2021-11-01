اليخت الفاخر لمؤسس أمازون يجوب سواحل بحر إيجة التركي

نقلت وكالة أنباء الأناضول أن اليخت الثامن عشر الأطول في العالم والمسمى "فلاينغ فوكس" الذي يملكه "جيف بيزوس" مؤسس شركة أمازون للتجارة الإلكترونية العملاقة في الولايات المتحدة، أبحر في جولة بحرية مارّاً بخلجان ولاية موغلا التركية.

ورسا يخت "جيف بيزوس" الذي يبلغ طوله 136 متراً في منطقة "أكبوك" في خليج "جوكوفا" على الساحل الغربي لتركيا.

ويجذب اليخت الفاخر الانتباه بحجمه، ويتميز بوجود مهبطين للطائرات العمودية والهيلوكبتر. كما يحتوي على مسبح وجاكوزي ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية ورياضات مائية وسينما. ويمكن أن يستضيف اليخت 22 شخصاً في 11 كابينة مستقلة، واحدة منها عبارة عن جناح رئيسي و 10 منها لكبار الشخصيات.

ويُقدر الإيجار الأسبوعي لليخت المصنف 18 بحسب ترتيب طول اليخوت، بمبلغ 3 ملايين يورو على المواقع الإلكترونية ذات الصلة.

وكان اليخت شوهد في الوجهات السياحية التركية الشهيرة موغلا وفتحية ومارماريس، وكذلك بودروم في الصيف الماضي.