تركيا.. فصل توأم سيامي كاميروني بعملية استغرقت 27 ساعة

نجح أطباء أتراك في فصل توأم سيامي كاميروني في اسطنبول بعملية استغرقت 27 ساعة.

وجرت العملية للتوأم الملتصق "إليزابيث" و"ماري" في مستشفى "أجي بادم ألتوني زاده" في إسطنبول.

وأفاد المستشفى في بيان، الثلاثاء، أن التوأم جرى إحضارهما إلى تركيا بمبادرة من الرئاسة الكاميرونية.

ولفت البيان إلى أن التوأم خضعا لمراحل علاج مختلفة لمدة 7 أشهر قبل إجراء العملية.

وجرى إعداد مجسمات ثلاثية الأبعاد للتوأم قبل العملية للتقليل من المخاطر إلى أدنى حد ممكن.

وشارك في العملية التي استمرت 27 ساعة أطباء في مجالات مختلفة، ضمنهم البروفيسور براق تاندر أخصائي جراحة الأطفال والبروفسور محمد أوزك، أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب، والبرفسور هاكان آغير، المختص في مجال الجراحة الترميمية والتجميلية، وغيرهم .

وفي تصريح صحفي، قال الأب ريتشارد أكوي، إنهم لطالما شعروا بالحزن جراء عدم تمكن توأمهم من التحرك بسهولة ومعاناتهما بسبب ذلك.

بدورها، قالت الأم كارولين: "رغم كل الصعاب أرضعت الطفلتين (التوأم) لمدة عام، ولم نفقد الأمل في أن يتم فصلهما عن بعضهما وهما بصحة سليمة".

وأردفت: "لقد تحقق حلمنا بفضل المجهود الاستثنائي للأطباء الأتراك ونجاحهم".