فتاة تركية تحصل على لقب "أطول امرأة في العالم" للمرة الثانية

أعربت المواطنة التركية صاحبة لقب "أطول امرأة في العالم" وفق تصنيف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، عن رغبتها في السفر والتعرف على ثقافات العالم.

ويبلغ طول "رُميسا غلغي" (24 عامًا) المقيمة في ولاية قره بوك شمالي تركيا، متران و15 سنتيمترًا، وهي مصابة بمتلازمة "ويفر" (يجعل الجسم ينمو بسرعة أكبر من الطبيعي).

وقالت في حديث للأناضول، الاثنين، إنها سجلت عام 2014 الرقم القياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، ضمن تصنيف "أطول فتاة تحت عمر الثامنة عشرة".

وأشارت إلى أن اللجنة المعنية في الموسوعة قاست طولها من جديد هذا العام، بعد تقدمها بطلب للحصول على لقب "أطول امرأة في العالم".

وتابعت: "أنا فخورة لأنني سجلت الرقم القياسي العالمي للمرة الثانية".

أوضحت أنها تخطط للعمل في مجال تصميم وتطوير مواقع الويب، كما ترغب في السفر لعدد من بلدان العالم للتعرف على ثقافات جديدة.

وكشفت رُميسا عن معاناتها من بعض المشاكل الجسدية بسبب طولها الزائد، ما أثر سلبا على قيامها ببعض الأنشطة في حياتها اليومية، ولكنها تتعايش مع الأمر بواقعية.