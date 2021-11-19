تجنب استخدامها.. أشهر كلمات المرور في العالم

شهد العالم في السنوات القليلة الماضية المئات من أخبار القرصنة وتسريب البيانات، ما يدل على أهمية أن يبذل الناس المزيد من الجهد عند إنشاء كلمة مرور لأي من حساباتهم.

لكن ولسوء الحظ تظهر أحدث البيانات، أن هذا ليس هو الحال حقاً.

وفقاً لتقرير نشره موقع كلمات المرور نورد باس، لا تزال كلمة المرور "123456" من بين أكثر 200 كلمة مرور شيوعاً لعام 2021 للعام الثاني على التوالي، في جميع أنحاء العالم بالرغم من أنها لا تستغرق من أي متسلل سوى أقل من ثانية واحدة لكسرها.

وكي نزيدكم من الشعر بيتاً، كانت كلمة المرور المذكورة أعلاه، الأكثر شيوعاً في 43 دولة من أصل 50 دولة تم تحليل بيانات المستخدمين فيها، تليها "123456" ثم "123456789" و"12345". أما أكثر كلمات المرور شيوعاً عام 2019 فكانت نفس الكلمات إضافةً لـ "qwerty" وببساطة "كلمة السر" أو"أحبك".

ويعرض هذا المقال فيما يلي أكثر 10 كلمات مرور شيوعاً لهذا العام من جميع أنحاء العالم. وهنا يجب تحذير القراء ألا يستخدموا أياً منها لمصلحتهم!

1. 123456 2. 123456789 3. 12345 4. كلمة السر 5. qwerty

6. 12345678 7. 111111 8. 123123 9. 1234567890 10. 1234567

بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن العديد من الأشخاص يستخدمون أيضاً أسماء فرق كرة القدم التي يشجعونها، والعلامات التجارية للسيارات التي يفضلونها، وأسماء الفرق الموسيقية المحببة لديهم ككلمات مرور. كما تبين أن الكثيرين يستخدمون أيضاً أسمائهم الخاصة. وهنا ايضاً يتعين تحذير القارئ بشدة ألا يفعل ذلك.

ولكن ماذا عن كلمات السر في تركيا؟

أظهر تحليل بيانات عينة من المستخدمين في تركيا مجموعات الكلمات والحروف مثل "sanane" التي تعني "لا يخصك أو ليس من شانك" و "asdasd" في المقدمة. وفيما يلي أكثر 10 كلمات مرور شيوعاً لهذا العام في تركيا مع التحذير دائماً بعدم استخدام أي منها:

1. 123456 2. 123456789 3. 12345 4. كلمة السر 5. 12345678 6. 1234567

7. sanane ثم 8. 1234567890 تليها 9. غالطة سراي وآخرها 10. asdasd

ولا يبدو ذلك آمناً إطلاقاً لأنه وفقاً لـ نورد باس، يمكن اختراق معظم كلمات المرور هذه في أقل من ثانية واحدة.

وقال "جوناس كاركليس" الرئيس التنفيذي لشركة NordPass، في بيان:"لسوء الحظ، تزداد كلمات المرور ضعفاً، ولا يزال الناس مستمرون في إهمال اختيار كلمات المرور المناسبة".

وأضاف:"من المهم أن نفهم أن كلمات المرور هي بوابة حياتنا الرقمية، ومع قضاء المزيد والمزيد من الوقت على الإنترنت، أصبح من المهم للغاية الاهتمام بشكل أفضل بأمننا السيبراني".