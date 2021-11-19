ناسا: كوكب الأرض شهد أطول خسوف "شبه كلي" للقمر منذ نحو 6 قرون

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن كوكب الأرض شهد صباح الجمعة، أطول خسوف "شبه كلي" للقمر، منذ نحو 6 قرون.

وأضافت في بيان، أن القمر كان داخل ظل الأرض وتحول إلى اللون الأحمر، لأن ضوء الشمس الوحيد الذي يصل إليه كان يمر عبر الغلاف الجوي للأرض.

وأوضحت الوكالة أن الخسوف استمر لمدة ثلاث ساعات و28 دقيقة؛ ما جعله أطول خسوف للقمر منذ 580 عامًا، وفق البيان.

وأشارت أنه "كلما زاد الغبار أو السحب في الغلاف الجوي للأرض أثناء الخسوف، كلما ظهر القمر أكثر احمرارًا".

ووصفت "ناسا" الخسوف بأنه "شبه كلي" لأن ما يصل إلى 99.1 بالمئة من قرص القمر كان داخل ظل الأرض.

وكان الخسوف مرئيًا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأجزاء كبيرة من أمريكا الجنوبية وبولينيزيا بقارة "أوقيانوسيا" وشرق أستراليا وشمال شرق آسيا.

فيما كانت أفضل رؤية للخسوف، عند ذروته التي وافقت الساعة 09:03 صباحا بتوقيت غرينتش.