تركي يقطع مسافة ألفي كيلو متر على دراجة هوائية لاستكشاف سواحل بلاده

وصل التركي نورسال بيشون، الشغوف بركوب الدراجات الهوائية إلى ولاية أضنة جنوبي البلاد بعد قطعه مسافة تقدر بحوالي ألفي كيلومتر، في إطار جولة على سواحل بحري إيجة والمتوسط.

المهندس الكيميائي بيشون (58 عاما)، انطلق عبر دراجته الهوائية في 18 سبتمبر/أيلول الماضي من ولاية إزمير (غرب) في جولة تشمل سواحل بحري إيجة والمتوسط.

وقطع بيشون مسافة تقدر بحوالي ألفي كيلو متر منذ انطلاقه من إزمير، ووصل مدينة يومورطالق بولاية أضنة.

ويواصل بيشون جولته عبر التخييم أينما ذهب.

وفي حديث له، أوضح بيشون أنه سيتوجه إلى قضائي إسكندرون وصمنداغ التابعين لولاية هطاي بعد يومورطالق.

وقال: "منذ قرابة شهرين ونصف الشهر أنا في الطرق، والمسافة التي قطعتها اقتربت من ألفي كيلومتر. أشارك مشاهد الأماكن التي زرتها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي".