رجل تركي يحقق حلمه بتصميم بيتٍ يدور 360 درجة

لعل الكثيرين منا يتمنى العيش في منزل دّوار! لكن "أحمد قوجة" أحد سكان منطقة سيديكمير جنوب غرب موغلا بتركيا، حوّل أمنياته إلى عمل دؤوب واستطاع أن يحقق حلمه ببناء منزل قابل للدوران 360 درجة مفتخراً "أستضيف الأصدقاء والعائلة ونستمتع بشرب الشاي هنا".

وقال "قوجة" في مقابلة صحفية:"أنا سعيد جداً لأنني بنيت منزل أحلامي" مضيفاً أنه يمكن أن يدير منزله عكس اتجاه الشمس أو وفقاً لاتجاه الريح متى شاء.

وكان "قوجة" مهتماً في البداية ببناء مقطورة والتنقل بها حيث يشاء، لكنه قرر بدلاً عن ذلك بناء منزل دوّار في حديقته لأن زوجته لم توافق على فكرة العيش في مقطورة. وذكر أنه لم يتنازل عن قراره بالرغم من تثبيط الناس له ومبالغتهم بتصوير صعوبة إنجاز هذا العمل.

وتبلغ مساحة منزل "قوجة" 28 متراً مربعاً وهو من المباني المسبقة الصنع وموضوع على نظام سكة حديدية بمحرك يمكن أن يدور 360 درجة ويتوقف في أي اتجاه.

ومع أن فكرة "قوجة" ليست جديدة ولكنه قد يكون أول من نفذها في تركيا. وكان رجل بوسني يُدعى "فوجين كوسيتش" قام ببناء منزل دوار في أكتوبر/تشرين الأول لإرضاء زوجته التي كانت تتمنى زاوية رؤيا أكثر تنوعاً، ما دفع الرجل لتوفير مشهد شروق الشمس والمارة في الشوارع بآن معاً من نافذة زوجته.

وحول إمكانية دوران منزله قال "قوجة":"لقد صممته وخططته بنفسي. إنه يدور 360 درجة. حيث أديره عندما تهب الرياح شتاءً، وفي الصيف، أحوله باتجاه الظل بعيداً عن الشمس. وعندما يأتي أصدقائي وضيوفي لزيارتي، نستمتع معاً بشرب الشاي بينما يدور المنزل، وأنا قمت بهذا المشروع كهواية".

وأوضح أن النظام الدوّار يمكنه حمل حوالي 10 أطنان بالإضافة إلى المفروشات والأشخاص في المنزل، وأنه يتطلع إلى تركيب الألواح الشمسية في المستقبل حتى يتمكن من استخدام الكهرباء البديلة في عملية الدوران.

من جانبه قال "زكريا شاهين" أحد زوّار "قوجة"، إنه استمتع بشرب الشاي داخل المنزل الذي لفت انتباهه:"شربت الشاي لأول مرة في منزل دوار. لم أشعر أبداً أن المنزل يدور إلى أن نظرت من النافذة. لقد كافح قوجة لتحقيق حلمه في هذا العمر وهو سعيد الآن. إنها تجربة مختلفة بالنسبة لي أيضاً. أشجع الناس على المجيء لزيارة هذا المنزل".