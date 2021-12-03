تهديدات أزمة المناخ تصل إلى مستويات مرعبة

باتت تداعيات تغير المناخ محسوسةً في كل جانب من جوانب الحياة تقريباً. وحان بالفعل وقت العمل الجاد لمواجهة هذه الأزمة.

وتنشر مجلة لانسيت أو The Lancet وهي من بين أقدم المجلات الطبية العامة وأكثرها شهرةً في العالم، تقريراً يتم تحديثه كل عام يوضح النتائج المتعلقة بآثار تغير المناخ على صحة الإنسان على نطاق عالمي. ويحمل المقال السنوي المنشور في مجلة لانسيت التي تأسست عام 1823 على يد الجراح البريطاني توماس واكلي، والذي شاركت فيه هذا العام 43 مؤسسة أكاديمية مرموقة في العالم والأمم المتحدة، عنوان "العد التنازلي لانسيت".

وصدرت نسخة 2021 منه بطريقة مبنيةٍ على 44 مؤشراً. ومما جاء في التقرير أنه بسبب الاحترار المفرط الناجم عن تغير المناخ العالمي، فإن 3.1 مليار شخص في العالم الذي يقترب عدد سكانه من 8 مليارات نسمة، قد يتعرضون لانتكاساتٍ صحية خطيرة. مشيراً إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والأطفال في السنة الأولى من أعمارهم، أي حوالي 626 مليون شخص، معرضون لخطر جسيم بشكل خاص.

ووفقاً للتقرير، فقد خسر الاقتصاد العالمي في عام 2020 فقط، 295 مليار ساعة من القوى العاملة في جميع أنحاء العالم بسبب موجات الحرارة. ولسوء الحظ، توفي عام 2019 ما يقرب من 345.000 شخص في سن 65 وما فوق، بسبب موجات الحر. ما يعني أن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب الحرارة الشديدة منذ عام 2000 قد ارتفع بنسبة 80%. بينما يعيش 570 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في منطقة يصل ارتفاعها إلى 5 أمتار كحد أقصى فوق مستوى سطح البحر.

وفيما يتعلق بخطر ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع منسوب البحر إلى 7 أمتار بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء العالمي، يواجه ما يقرب من 600 مليون شخص مخاطر الفيضانات والعواصف الشديدة والأمراض المعدية.

فما هي تأثيرات الأزمة من الجانب الاقتصادي؟

خسر اقتصاد الولايات المتحدة منذ عام 1980 وإلى اليوم، أكثر من 2 تريليون دولار في 308 كوارث طبيعية كبرى. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة العالمية للأرصاد الجوية، فقد 2 مليون شخص حياتهم بين عامي 1970 و2018، بسبب الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والعواصف والفيضانات، وتجاوزت الخسارة المالية 3.7 تريليون دولار.

وفي عام 2017، بلغت التكلفة الاقتصادية للكوارث الطبيعية 485 مليار دولار، غطى منها التأمين حوالي 161 مليار دولار. وبلغت الخسارة نفسها 356 مليار دولار لعام 2020. وفي عام 2019، توفي 4 ملايين شخص بسبب أمراض متعلقة بتلوث الهواء، في حين بلغت التكلفة السنوية لعلاج الذين فقدوا صحتهم بسبب تغير المناخ وتلوث الهواء 245 مليار دولاراً.

وبينما كانت نسبة التربة المتأثرة بالجفاف سنوياً حوالي 5% حتى عام 2010، ارتفع هذا المعدل إلى 19% في عام 2020. ويواجه ملياري شخص خطر انعدام "الأمن الغذائي" الناجم عن تغير المناخ. ما يعني أن 2 مليار شخص معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض مختلفة بسبب نقص التغذية.

أما خسارة الإنتاج الزراعي بسبب تغير المناخ العالمي والجفاف، فبلغت بين عامي 1981-2010، 6% في الذرة و5.8% في فول الصويا و3% في القمح و1.8% في الأرز. ولهذا السبب، تجري المؤسسات الدولية والحكومات دراسات واسعة النطاق للمنتجات الزراعية التي يمكن أن تنمو مستقبلاً بمياه أقل.

وختاماً، إذا لم يتم اتخاذ أي تدابير لتحسين هذه البيانات التي غالباً ما يتم التغاضي عنها في صخب الحياة اليومية، فإن هذه الصورة المخيفة ستهدد سكان العالم بأسره.