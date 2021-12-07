ميكانيكي تركي يمنح السيارات القديمة والمعدة للإتلاف "فرصة جديدة للحياة"

اتخذ رجل تركي من ولاية صامسون شمالي البلاد حرفة جديدة بإعادة بناء السيارات القديمة والمعدة للإتلاف المصنفة مع الخردة، بعد أن عمل في طلاء السيارات على مدى 15 عاماً. واشتهرت سياراته التي أعاد تجديدها بشكل يكاد لا يصدق بسبب إتقانه لعمله وموهبته الفذة وتصميماته الفريدة، حيث لاقت طلباً كبيراً من جميع أنحاء تركيا، ما منح المركبات الموشكة على الهلاك فرصة جديدة للحياة.

وتشهد المركبات الكلاسيكية القديمة ربيعها الثاني على يد الميكانيكي سميح تشقماق، الذي يعمل في المنطقة الصناعية في ولاية صامسون في منطقة البحر الأسود التركية.

ويقوم تشقماق بإعادة تصميم السيارات ذات الطرازات القديمة وبنائها بتصميم فريد، يحظى بتقدير الجميع. وبعد عرض الشكل النهائي لسيارة والده الكلاسيكية، تلقى تشقماق، الذي يتوق إلى إعادة تصميم المركبات الخردة، طلبات كثيرة من خارج المدينة.

وفيما يتعلق بالمركبات التي أعاد ترميمها، قال الميكانيكي الموهوب: "شغفي بالسيارات الكلاسيكية يعود لسنوات طويلة. وكان لدى والدي سيارة كلاسيكية قديمة فخطر ببالي أن أعيدها إلى الأضواء بمظهر جديد بدلاً من اقتناء سيارة من الطراز الأوروبي الحديث". مضيفاً أنه عندما بدأ في مهنة طلاء السيارات قبل 15 عاماً، لم تكن هناك سيارات تركية حديثة. ولم يكن هناك سوى أناضول وتوفاش.

وأكد أن اهتمامه بمثل هذه المركبات راح يتزايد ما دفعه لمحاولة جعل المركبات القديمة تعود للانضمام إلى حركة المرور، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها والتي تزول تلقائياً بعد الانتهاء.

وأضاف: "لا يمكنك وصف الفرح أو تخيله".

وذكر تشقماق أن الناس من خارج المدينة أبدوا اهتماماً كبيراً برؤية سياراته الجديدة. وقال: "السيارة الكلاسيكية هي نوع من السيارات التي تراجع استخدامها كثيراً في أيامنا الحالية كما أن الميكانيكيين لا يرغبون في العمل عليها. ونظراً لأنني متحمس لهذا العمل، فأنا أرغب في إعادة بناء هذه المركبات الكلاسيكية بقدر ما أستطيع".

ومن أشهر النماذج التي أعاد تجديدها النسخة التركية المحبوبة للغاية من Tofaş Murat 131، والنسخة التركية الصنع من Fiat 131 Mirafiori.

وبالرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن غزيرة الانتشار عندما بدأ تشقماق بممارسة هذه الهواية الفريدة، إلا أنه بات اليوم يعرض أعماله على العديد من المنصات الاجتماعية قائلاً: "لقد بدأت في نشر صور السيارات في العديد من الأماكن على وسائل التواصل الاجتماعي. وأبدى الناس إعجابهم الكبير بها. وهناك طلب متزايد عليها من خارج المدينة. أنا أشعر بالسعادة من هذا العمل والناس تثق بي وتدفع بسياراتها لأنجز تعديلاتي عليها لذلك أشارك كل هذه السعادة معهم بعد الانتهاء من سياراتهم".

وحول مدة استكمال تصميم وتعديل بعض السيارات قال تشقماق:"يمكن أن تستغرق إعادة بناء المحركات والكهرباء والقطع الداخلية أكثر من 6 أشهر. ونظراً لأنني أعمل في ترميم هيكل السيارة ودهانه أيضاً، فأنا أفعل كل ما بوسعي لتسليم السيارة إلى المالك في أقرب وقت ممكن".