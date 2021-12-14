بيطريون أتراك يمنحون ثعلباً مشلولاً فرصة جديدة للحياة

أفادت وكالة أنباء محلية الأحد أن أطباء بيطريين في ولاية وان شرق تركيا، صنعوا جهاز مشيٍ متحرك لثعلبٍ مشلول.

وكان الثعلب الصغير تعرض لحادث اصطدامٍ بإحدى السيارات المسرعة، ما أدى إلى إصابة رجليه الخلفيتين بأضرار لا يمكن إصلاحها.

وبعد تكيفه السريع مع جهاز المشي الجديد، صار الثعلب يتجول بحرية على أطراف حرم جامعة "وان يوزونجو يل"، حيث عالجه الأطباء البيطريون العاملون فيها.

وحول هذه الحادثة تحدث البروفيسور "لقمان أصلان" قائلاً أنه يجب على السائقين توخي الحذر الشديد، وخاصة أثناء القيادة في المناطق الريفية، مضيفاً: "قد يأتي حيوان في طريقهم في أية لحظة".

وذكر "أصلان" أنهم يطلقون الحيوانات التي يمكنها البقاء على قيد الحياة بمفردها في البرية، لكنهم يحتفظون بالحيوانات التي تتطلب معاملة خاصة ويعتنون بها.

وفي إشارة إلى الثعلب الذي نجا بأعجوبة ووجد فرصة جديدة للحياة مع الجهاز المتحرك، قال:"سوف نعتني به طالما بقي حياً".