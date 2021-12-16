تصنيع علف الحيوانات من بقايا الخبز يعزز إعادة التدوير في إسطنبول

بفضل جهود إعادة التدوير ومشروع النفايات الصفرية، صارت بقايا الخبز والأطعمة الزائدة تجد طريقها إلى بطون الكلاب والقطط التي تتجول في شوارع إسطنبول فضلاً عن الماشية وبقية البهائم، بعد أن ابتكرت بلدية منطقة زيتين بورنو طريقة جديدة للتعامل مع نفايات الطعام عموماً، ومخلفات الخبز على وجه الخصوص التي تمثل مشكلة شائعة في البلاد، حيث يتم التخلص من حوالي 6 ملايين رغيف خبز يومياً.

وتقوم بلدية زيتين بورنو كل أسبوع، بجمع حوالي نصف طن من أرغفة الخبز وتعالجها في منشآتها، ليتم تحويلها إلى طعام معاد تدويره للحيوانات الضالة والماشية، وذلك من خلال وضع حاويات نفايات مخصصة حصرياً للتخلص من الخبز القديم في جميع أنحاء المنطقة، مع عرض لافتات حول فضلات الطعام بشكل بارز عليها. ويهدف المسؤولون المحليون إلى جمع الخبز ورفع مستوى الوعي حول هذه القضية بين الجمهور.

وبالرغم من أن الخبز، أحد أكثر الأطعمة الأساسية استهلاكاً في تركيا، يعتبر نعمةً مقدسةً في الإسلام والثقافة التركية، إلا أن تركيا ترمي أكثر من ملياري رغيف كل عام.

وكانت الحكومة التركية أطلقت حملة في عام 2013 للحد من نفايات الخبز، وتمكنت من تقليلها بنسبة 18% سنوياً. ومؤخراً انضمت بلدية زيتين بورنو إلى هذه الجهود التي تدعم أيضاً مشروع النفايات الصفرية الأشمل، لتعزيز إعادة التدوير على مستوى البلاد في جميع المجالات.

ومع انتشار حاويات الخبز في المنطقة، صار بإمكان السكان الذين يزيد عددهم عن 280.000 نسمة، ترك أرغفة الخبز البائتة وبقاياها في حاويات خاصة موزعة على 45 موقعاً، لتقوم فرق البلدية كل أسبوع بجمع الخبز وتنظيفه ثم إرساله إلى المصانع لمعالجته وإعادة تدويره، ليدخل في أنواع مختلفة من أغذية الحيوانات الأليفة وطعام الماشية. كما تخطط البلدية أيضاً لجمع نفايات الخبز من الفنادق والمطاعم والمهاجع وقاعات الطعام الموجودة في الشركات الكبرى في المنطقة.

ومتحدثاً حول هذا المشروع قال عمر إرسوي رئيس بلدية زيتين بورنو، إنهم بدأوا تنفيذ هذه الخطة بناءً على طلب العديد من السكان ولاحظوا إقبالاً كبيراً على المشاركة بها، وأضاف:"في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر ونصف، تمكنّا من جمع 2.5 طن من بقايا الخبز، حيث أعيد تدويره ليتحول إلى 100 كيلوغرام من العلف الحيوانات. نحن بالتأكيد نقدّر إعادة التدوير ولكن ما يهمنا أكثر ألا يهدر الناس الطعام وخاصة الخبز". مؤكداً على أن الناس أصبحوا أكثر حذراً بشأن إلقاء الخبز، الذي يُنظر إليه على أنه "نعمة مقدسة"، وأنهم أشادوا بمثل هذا المشروع الذي منحهم الفرصة للتخلص بسهولة من أرغفة الخبز المتبقية لغرض إعادة التدوير.

كذلك أشاد يلماز يشار أحد سكان زيتين بورنو، الذي اعتاد جمع الخبز القديم مع أصدقائه وإطعامه لطيور النورس والأسماك، بجهود البلدية. وقال "آمل أن يكون هذا المشروع مثالاً تقتدي به البلديات الأخرى".