اللغة العربية تحظى باهتمام غير مسبوق في تركيا

ترتبط اللغتان المميزتان التركية والعربية ببعضهما ارتباطاً وثيقاً للغاية من خلال تداخل عدد كبير من مفردات كل منهما مع الأخرى. وبالرغم من تمتع تركيا بعلاقات تاريخية مع البلدان التي تعتبر العربية لغتها الرئيسية، إلا أن تعليم العربية بقي محصوراً بشكل أساسي في التعليم الديني في البلاد طيلة العقود الماضية. وفي السنوات الأخيرة بدأ هذا النهج يتغير بشكل متزايد وأخذ الإقبال على تعلم العربية يتنامى.

وخلال مقابلة له مع وكالة أنباء الأناضول قال عبد الصمد كوجاك، مدرس اللغة العربية والباحث المساعد في جامعة السلطان محمد الفاتح بإسطنبول: "أصبحت اللغة العربية شائعة في كل مكان في تركيا لأنها لغة القرآن. وهي أيضاً اللغة التي جلبت لنا المعرفة والحضارة الإسلامية". مضيفاً أنها "جزء من ثقافة تركيا" وينطق بها الأتراك في الجزء الجنوبي من البلاد.

ويعتبر يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول يوماً عالمياً للغة العربية لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مثل هذا اليوم من عام 1973 العربية كلغةٍ رسميةٍ سادسة للمنظمة. وقد أحيت تركيا العديد من الأنشطة والفعاليات بمناسبة هذه الذكرى، حيث نظم قسم اللغات الأجنبية بجامعة أنقرة يوم الجمعة برنامجا تضمن أشعاراً وأغاني وقصائد باللغة العربية. كما أقيمت العديد من الفعاليات في مختلف الجامعات ومدارس الأئمة والخطباء التي تعتمد تعليم اللغة العربية ضمن مناهجها الرسمية والمؤسسات المدنية الأخرى احتفالاً باللغة العربية.

وحول تقدير اللغة العربية في تركيا قال كوجاك:"يستعد الطلاب لهذه الاحتفالات بكل فخر لمجرد الحصول على فرصة لإلقاء خطاب باللغة العربية الفصحى. لم تحظ أي لغة أجنبية بنفس الاهتمام الذي حظيت به اللغة العربية في تركيا، ما يجعلني أعتقد أن الحكومة لا تعتبر اللغة العربية لغة أجنبية في البلاد. كذلك فتحت تركيا الأبواب أمام الأساتذة العرب للعمل في الجامعات الحكومية في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجامعات التركية".

وكانت اليونسكو احتفلت باليوم العالمي للغة العربية هذا العام تحت عنوان "اللغة العربية جسر بين الحضارات"، وجعلته بمثابة دعوة لإعادة التأكيد على الدور الهام للغة العربية في ربط الناس من خلال الثقافة والعلوم والأدب والعديد من المجالات الأخرى.

وأوضح كوجاك أنه في 7 ديسمبر/كانون الأول، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة قطر ومقرها الدوحة وجامعة السلطان محمد الفاتح في إسطنبول لإنشاء "مركز مناظرات عربية" في تركيا. وتضمنت الاتفاقية تنظيم أول بطولة وطنية لمناظرات الجامعات باللغة العربية في تركيا، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر/كانون الأول في إسطنبول، وأضاف:" استقطبت هذه البطولة 20 فريقاً من جامعات مختلفة في تركيا، ما يشير إلى مدى اهتمام الجامعات والطلاب الأتراك باللغة العربية".

كما فازت فرق المناظرات باللغة العربية المختلفة من تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، بثلاث مسابقات مناظرة دولية على مستوى المدارس الثانوية تم تنظيمها في قطر. وكان آخر فوز لها في أبريل/نيسان 2021، حين فازت مدرسة "بي أوغلو" للأئمة والخطباء ومقرها إسطنبول بالمركز الأول في البطولة الدولية الخامسة لمناظرات المدارس، والتي تم تنظيمها عبر الإنترنت بسبب قيود كوفيد-19.

وقال أمير معروف ساتير أحد أعضاء الفريق الفائز إن المشاركة في المناظرات العربية "فتحت آفاقاً واسعة" له، وزادت قدراته اللغوية من عدة جوانب.

وأضاف: "لقد أتاحت المناظرة العربية لنا فرصة للتعلم وتحسين مهاراتنا في اللغة العربية وعلمتنا طرق المناقشات الجماعية ومهارات الاستماع ومهارات التفكير الجماعي. لقد جعلتني هذه التجربة شخصاً واسع الأفق، وأولي المزيد من الاهتمام لقضايا العالم والأمة الإسلامية".

وأوضح الطالب ساتير الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل متحدث في مسابقة المناظرة، إنه بالرغم من كونه لا يزال في بداية تعلم اللغة العربية، إلا أنه يسعى دائماً للمشاركة في مختلف البرامج المتعلقة بهذه اللغة، مثل المناظرات والأنشطة والندوات. كما شارك في منتدى شباب التعاون الإسلامي الذي تم تنظيمه في أبريل/نيسان عام 2019 في إسطنبول.

ويعتبر منتدى شباب التعاون الإسلامي، محاكاةً أكاديميةً لمنظمة التعاون الإسلامي، تهدف إلى تثقيف المشاركين حول الاتجاهات الحالية في نظرية وممارسة العلاقات الدولية، إضافةً إلى التواصل الفعال والدبلوماسية المتعددة الأطراف.

وختم ساتير حديثه بالقول: "خلال السنة التحضيرية في المدرسة، ذهبت مع زملائي إلى الأردن لمدة 9 أسابيع في برنامج مكثف لتحسين مهاراتنا في اللغة العربية وممارستها مع الناطقين بها". واليوم ومع التواجد الكبير للعرب في تركيا وخاصة في إسطنبول، أستطيع ممارسة اللغة العربية بشكل يومي وخاصة في الأماكن التي يتواجد فيها عدد كبير من السكان العرب".

يذكر أن اللغة العربية واحدة من أكثر اللغات انتشاراً في العالم، ويستخدمها يومياً أكثر من 400 مليون شخص.

وفيما يتعلق بأهمية اللغة العربية قال كوجاك: " الاهتمام بتعلم اللغة العربية قد ازداد في تركيا في السنوات الأخيرة بسبب التقارب بين تركيا والدول العربية. وهناك عدد كبير من المدارس التي تدرس اللغة العربية كلغة ثانية، إضافة إلى افتتاح كليات العلوم الإسلامية والأدب العربي في العديد من الجامعات التركية التي تقدم سنةً تحضيريةً كاملة لتعليم اللغة العربية أيضاً".