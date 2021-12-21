بالتعاون مع "بطل وادي الذئاب".. " كيغيللي" تطلق علامة تجارية جديدة في عالم الأزياء التركية

أطلقت ماركة الملابس الرجالية الرائدة في تركيا " كيغيللي" بالتعاون مع الممثل التركي الشهير "أوقطاي كاينارجا" علامة تجارية جديدة للملابس الرجالية، تهدف إلى إدخال طرز مميز في عالم الموضة الرجالية.

وتهدف العلامة التجارية الجديدة المسماة باسم الممثل الشهير والتي صممتها دار الأزياء الرجالية العريقة "كيغيللي" إلى إعادة تصور اتجاهات الملابس الرجالية من الألف إلى الياء مع ما يقرب من 3.500 قطعة ملابس جديدة.

وأوقطاي كاينارجا واحد من أشهر الممثلين في تركيا واشتهر بدوره في الأجزاء الأولى من المسلسل التركي الأشهر "وادي الذئاب".

وكانت " كيغيللي" دخلت سوق الأزياء التركية قبل 83 عاماً وصنعت لنفسها مجداً بسبب جودة منتجاتها وقدرتها على المنافسة، وهي واحدة من رواد الأزياء الرجالية في البلاد. وبتعاونها مع "أوقطاي كاينارجا" تهدف العلامة التجارية إلى تعزيز قوتها المستمدة من الخطوط الكلاسيكية والارتقاء بها إلى اتجاهات الموضة الحديثة. كما تطمح العلامة التجارية الجديدة "كاينارجا" إلى تكملة نهج الشركة الأم في الابتكار والتصميم، وإعادة تعريف الجودة في أزياء الرجال.

وفي حديثه أمام الصحافة قال "هلال سوردام" الرئيس التنفيذي لشركة " كيغيللي": "إن أوقطاي كاينارجا هو أحد أشهر الممثلين في تركيا ولعب دوراً رائداً في المسلسلات التلفزيونية والأفلام لأكثر من 30 عاماً. بالإضافة إلى ذلك، فهو شخص محبوب ومحترم، ويهتم دائماً بما يرتديه ومدى تأثير مظهره على الآخرين. لذلك قررنا إطلاق مجموعتنا الجديدة باسمه في إطار تعاوننا معه، الذي جعل منتجاتنا تحصد أفضل النتائج منذ عام 2019. وقد حظيت المجموعات السابقة باهتمام كبير وطلب من عملائنا منذ اليوم الأول، لذا قررنا إطلاق علامة تجارية خاصة تحمل اسم الممثل الشهير بتصميم من شركتنا".

وبدوره شرح "أوقطاي كاينارجا" فكرة العلامة التجارية، قائلاً: "بما أن كل واحد منا هو ممثل في هذه الحياة، فيجب علينا عند خروجنا من المنزل أن نستعد كما لو كنا على خشبة المسرح، لأن ما نرتديه يعكس شخصيتنا. لهذا، يجب أن يكون كل تصميم خاص بحد ذاته".

وأضاف: "أنا سعيد جداً لأن علامتنا التجارية ستحدث تأثيراً جديداً على تفضيلات الملابس الرجالية الأنيقة. لقد توصلنا إلى قطع مميزة وفريدة جداً لمجموعتنا منها قبعات وقفازات جلدية وصوفية ومنتجات جلدية وفراء، إضافةً إلى ألبسةٍ رياضية أنيقة مصممة لراحة عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب البدلات الرسمية والقمصان والمعاطف والسترات التي لا غنى عنها".

يذكر أن الممثل التركي "كاينارجا" ولد في 27 يناير/كانون الثاني 1965، واشتهر بأدواره في المسلسل التلفزيوني ذائع الصيت "وادي الذئاب" ومسلسل "قطاع الطرق لا يحكمون العالم".