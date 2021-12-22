تركيا.. اكتشاف مستوطنات بشرية تعود إلى العصرين البرونزي المبكر والروماني

اكتشفت السلطات التركية المختصة مستوطنات بشرية تعود إلى العصرين البرونزي المبكر والروماني، خلال عمليات تنقيب جرت في موقع تل "سيد عمر هويوك" بولاية كوتاهية غربي تركيا.

وكانت أعمال الحفر بدأت في تل "سيد عمر هويوك" عام 1989 لاستخراج 12 مليون طن من خام اللجنيت (الفحم البني) الموجود تحت التل والاستفادة منها في دعم الاقتصاد.

واستمرت أعمال الحفر ثلاث سنوات برعاية شركة تشليكلر القابضة، وبعد اكتشاف آثار في موقع الحفر، تولت مديرية المتاحف بولاية كوتاهية، إدارة أعمال التنقيب الأثرية.

وقالت نازان أونان، المستشار العلمي للتنقيب عضو هيئة التدريس بجامعة "دوملو بينار" في كوتاهية، إن أعمال التنقيب التي جرت في الموقع من أكبر مشاريع التنقيب في تركيا.

وأشارت أنه شارك في أعمال التنقيب 250 عاملا، بالإضافة إلى 50 فني متخصص في الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) والترميم والمعمار والترميم المعماري والخزف.

وذكرت أونان أنهم أنهوا الكشف عن طبقة تمثل حقبة زمنية بين الفترتين الثالثة والثانية من العصر البرونزي المبكر، ووجدوا بها بعض الأطلال والبقايا المعمارية والاكتشافات الصغيرة.

** تضرر بعض الأماكن من النيران

وأضافت أنهم اكتشفوا امتدادا للمستوطنة البشرية التي عُثر عليها في المنطقة المحيطة بالتل، وأجروا دراسات لتحديد حدود المستوطنة التي ترجع إلى العصر البرونزي الوسيط.

وأوضحت أن هناك عدة مواقع في منطقة غربي الأناضول تضم آثارا معمارية للفترة الثانية من العصر البرونزي، إلا أنه لا يوجد موقع آخر في كوتاهية التي تعتبر جزءاً من المنطقة، مبينةً أن أعمال الحفر هناك انتهت باستثناء موقع سيد عمر هويوك.

وحول أهمية الموقع قالت أونان إن الكشف عن كامل الطبقة الموجودة ومحتوياتها يفيد في التوصل لنتائج حول مخطط المستوطنة ونوع المواد المستخدمة في البناء والغرض منها.

وأفادت أنهم عملوا طوال ثلاث سنوات في ثلاث طبقات تعود لثلاث أو أربع فترات زمنية، وانتهوا من أعمال الحفر والتنقيب فيها، وأنهم كشفوا عن مستوطنة بشرية كبيرة تعود للفترة الثالثة من العصر البرونزي المبكر ممتدة من أعلى التل وحتى المنطقة المحيطة به.

وأشارت إلى أنهم اكتشفوا في مستوطنة العصر البرونزي المبكر المحاطة بالجدران، أن بعض الأماكن قد تعرضت لحريق في ذلك العصر.

** تل سيد عمر هويوك

يعود تاريخ منطقة تل سيد عمر هويوك إلى ما قبل ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، وتقع على بعد 26 كيلو متراً من مركز ولاية كوتاهية، في منطقة العمل التابعة لـشركة تشليكلر سيد عمر لتوليد الطاقة الكهربية.

يبلغ الارتفاع الأصلي للتل 26 مترًا، وعرضه 140 مترًا، وطوله 150 مترًا، وبدأت أعمال التنقيب فيه عام 1989 من قبل مديرية المتاحف بولاية أسكي شهير لاستخراج خام اللجنيت الموجود تحته والاستفادة منه في اقتصاد البلاد.

ثم قام بالتنقيب فيه متحف أفيون قره حصار في الفترة بين عام 1990 - 1995.

ونقلت الآثار المكتشفة إلى قسم الآثار بجامعة دوملو بينار عام 2006 بناءً على البروتوكول المبرم بين المديرية العامة لهيئة عمليات الفحم التركية وبين رئاسة الجامعة.

وأكملت لجنة التنقيب عملها حتى عام 2014 وكانت مكونةً من محاضرين وطلاب وعاملين من القسم برئاسة نجاة بيلغن، رئيس القسم، كما تم تسليم أكثر من 17 ألف قطعة أثرية تم استخراجها خلال أعمال الحفر إلى مديرية المتاحف لعرضها.