ناسا تطلق أكبر وأقوى تلسكوب في العالم في مهمة عالية المخاطر

أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بنجاح السبت تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي من الساحل الشمالي الشرقي لأمريكا الجنوبية، على متن صاروخ "أريان" الأوروبي.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن ناسا أطلقت أكبر وأقوى تلسكوب في العالم، من إقليم غويانا الفرنسية الواقعة في الساحل الشمال الشرقي لأمريكا الجنوبية على متن صاروخ "أريان" الأوروبي، في مهمة عالية المخاطر لرصد الضوء من أوائل النجوم والمجرات في الكون.

وأوضحت أن المرصد الفلكي انطلق نحو وجهته التي تبعد 1.6 مليون كلم، أو ما يعادل مسافة أبعد من القمر بأربع مرات.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون في وقت سابق من هذا الأسبوع: "سيعطينا التلسكوب فهمًا أفضل لكوننا ومكاننا فيه: من نحن وما نحن عليه والبحث الأبدي".

ومن المقرر أن تستغرق رحلة التلسكوب للوصول إلى وجهته شهرا واحدا و5 أشهر إضافية ليكون جاهزا لبدء مسح الكون.

ويعمل التلسكوب بالأشعة تحت الحمراء وتبلغ تكلفته 10 مليارات دولار ووزنه 7 أطنان وكان يعمل عليه آلاف الأشخاص من 29 دولة منذ تسعينيات القران الماضي.

وأطلق على التلسكوب اسم "جيمس ويب" نسبة إلى رئيس ناسا خلال معظم فترة تكوين الوكالة في الستينيات وهو أكثر حساسية من سابقه تلسكوب "هابل" بنحو 100 مرة ومن المتوقع أن يغير فهم العلماء للكون ومكاننا فيه.