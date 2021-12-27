ايرادات "سبايدر مان" تتخطى حاجز المليار دولار على مستوى العالم

حالف الحظ بيتر باركر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فرغم المنافسة القوية من فيلمي ماتريكس وسينغ الجديدة، وتصاعد القلق بشأن المتحور اوميكرون، ظل فيلم " سبايدر مان: نو واي هوم" في المركز الأول وتجاوزت إيراداته حاجز المليار دولار على مستوى العالم.

ووفقا لتقديرات الاستوديو، فقد أضاف "سبايدر مان الى ايراداته" اليوم الأحد 81.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام، بانخفاض 69 بالمائة عن عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

وحقق الفيلم الذي أنتجته شركتا سوني ومارفل 467 مليون دولار في دور السينما في أمريكا الشمالية، وهو ما يزيد على ضعف الأرباح المحلية التي حققها فيلم " شانغ شي وأسطورة الحلقات العشرة" الذي احتل المركز الأول في وقت سابق من العام الجاري.

وبتحقيقه 587.1 مليون دولار في 61 سوقا خارجية خلال 12 يوما فقط من إطلاقه، حصد "سبايدر مان" 1.05 مليار دولار على مستوى العالم ليحقق أعلى إيرادات خلال الجائحة.

وهذا هو أول فيلم ينتج خلال الجائحة تتجاوز إيراداته المليار دولار، ويتشابه مع فيلم "ستار وورز" في كونه ثالث أسرع فيلم على الإطلاق يحقق ذلك، دون الاستفادة من إطلاقه في الصين.