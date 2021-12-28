ألمانيا تطلق معرضاً خاصاً بمناسبة مرور 60 عاماً على وصول العمال الأتراك

قبل 60 عاماً وقعت ألمانيا وتركيا اتفاقية توظيف ثنائية، وانتقل بموجب هذه الاتفاقية العديد من الأتراك إلى ألمانيا ليصبحوا عمالاً ضيوفاً يساهمون في بناء البلد ونموه وتطوره. واليوم تدعو بلدة ساكسنهايم في ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، الزوار من كافة أنحاء البلاد للتعرف على تاريخ الهجرة التركية، من خلال إطلاقها معرضاً خاصاً بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين للاتفاقية.

وافتُتح المعرض في متحف وقصر الثقافة في ساكسنهايم، بالتعاون مع البلدية المحلية ومسجد معمار سنان الذي يضم مبناه إدارة الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في ألمانيا، حيث عُرضت صور تصف مظاهر حقبة الاتفاقية بكل تفاصيلها، من الحقائب الخشبية إلى الملابس والأدوات المنزلية، إضافةً لعرض مقابلات تروي قصة حياة شعب الأناضول.

وفي حديثه خلال مراسم افتتاح المعرض، قال "هولغر ألبريتش" عمدة ساكسنهايم، إن المدينة الألمانية تدعم العيش المشترك في وئام سلمي يفرض الاحترام على كل الأطراف.

وأوضح "ألبريتش" أن تجربة الحياة في ألمانيا التي خاضها العمال الأتراك قبل 60 عاماً، معروضة في المتحف والمركز الثقافي للمدينة بكافة تفاصيلها المادية والمعنوية.

وأضاف: "يُظهر المعرض قصص حياة أولئك الذين جاؤوا في العشرينات من عمرهم من مدن تركية مختلفة، وعملوا في قطاعات مختلفة لتنمية ألمانيا".

ومضى بالقول: "على مر السنين، أصبح المهاجرون مواطنين دائمين هنا. لقد جلبوا معهم تقاليدهم وثقافاتهم ودياناتهم. وبفضلهم تذوقنا الشاورما التركية اللذيذة وكذلك البقلاوة الشهيرة، في مهرجانات الشوارع وأسواق رأس السنة. أود أن أشكر مسجد معمار سنان والاتحاد التركي الإسلامي على تعاونهما الناجح ودعوة الجميع للمعرض".

كما تحدثت "كلوديا باب" مديرة متحف وقصر الثقافة في ساكسنهايم قائلةً: "حللنا ضيوفاً على العديد من العائلات التركية وشاهدنا قصص نجاحهم التي جسدها المعرض".

وأضافت: "تعرفنا على المطبخ التركي والثقافة التركية وحسن الضيافة الأناضولية عن كثب، إذ يسرد المعرض وقائع حقبة من التاريخ حيث عاش الأتراك والألمان معاً. نرحب بالجميع في معرضنا".

وفي حديثه خلال الحفل صرح "عصمت حربي" رئيس الاتحاد التركي الإسلامي، أنهم حاولوا من خلال هذا المعرض توثيق تفاصيل حياة أولئك الذين جاءوا بالقطار من محطة سيركيجي في إسطنبول، إلى ميونيخ الألمانية في ستينيات القرن المنصرم.

وشكر "حربي" المسؤولين المحليين في المدينة على الاهتمام الذي أبدوه بالمعرض.

وأضاف: "الرحلة التي بدأت بحقيبة خشبية لمدة 3 أو 5 سنوات، وصلت اليوم إلى 60 عاماً. ولدت أجيال جديدة وترعرعت هنا، وواصلوا تعليمهم وحصلوا على وظيفة. أصبحت ألمانيا الآن البلد الذي تعيش فيه تلك الأجيال، وأصبحت ساكسنهايم مدينتنا".

وبعد إلقاء الخطب، وقف "ألبريتش" و"حربي" متجاورين لالتقاط صورة مع حقيبة سفر خشبية، حيث بدأت مغامرة الهجرة الأولى إلى ألمانيا.

كما قامت الجهات المنظمة للمعرض بتقديم ميدالية عليها شعار المتحف والمسجد، لزوار المعرض الذي يستمر حتى 14 يناير/كانون الثاني 2022.