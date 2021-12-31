رغم تدابير كورونا.. إقبال كبير من الأتراك على المتاحف خلال 2021

شهدت المتاحف التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية إقبالا كبيرا من الزوار عام 2021، رغم تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وحصلت الأناضول على معطيات وزارة الثقافة والسياحة، عن عدد زوار المتاحف التركية بين 1 يناير/ كانون الثاني، و28 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وخلال الفترة المذكورة، استقبل متحف "مولانا" جلال الدين الرومي في ولاية قونية (وسط) مليونا و507 آلاف و264 زائرا.

وأعلن عن افتتاح البناء الذي يضم رفات الرومي، متحفا للزوار في 2 مارس/ آذار 1927، وسُمي "متحف مولانا" وتكتسي القبة الرئيسية للبناء بالقرميد الأخضر، ومزخرفة بخزف فيروزي، ترتكز على أربع أعمدة.

وتحت القبة يرقد الرومي، ويغطى القبر بقماش ذهبي، وخلفه غرفة كبيرة تضم تحفا التاريخية من مقتنيات الرومي الشخصية كالقبعات المخروطية وسجادة صلاته، وملابسه.

إضافة إلى آلات موسيقية قديمة كالناي المصنوعة من الخيزران، وتعود هذه التحف إلى أكثر من سبعة قرون.

وزار مدينة "هيرابوليس" الأثرية في منطقة "باموق قلعة" بولاية دنيزلي غربي البلاد، مليون و197 ألفا و561 شخصا.

وتشتهر باموق قلعة (قلعة القطن) بمصاطبها البيضاء اللافتة، المتشكلة من رواسب صلبة بيضاء تبدو من بعيد مثل الثلج، فضلا عن موقع هيرابوليس الأثري الذي يضم قبر أحد حواريي السيد المسيح، ومسرحا تاريخيا، وغيرها من الأطلال.

أما مداخن الجنيات المنتشرة في ثلاثة وديان بولاية نوشهر (وسط) فقد زارها 608 آلاف و742 سائحا.

بينما آثار غورامه بولاية نوشهر، والتي يعتقد أن نظام الأديرة في التعليم الكنسي قد بدأ منها، استقبلت 552 ألفا و617 زائرا، أما وادي إهلارا المجاور لها بولاية أكسراي فقد استقبل 404 آلاف و676 شخصا.

وتعتبر كبادوكيا من المراكز السياحية الهامة في تركيا والعالم، لما تتمتع به من مزارات ذات شهرة عالمية واسعة.

وتشكلت المدينة الصخرية قبل آلاف السنين من الحمم البركانية والرماد، على جبال أرجييس، وحسن داغ، وغولوداغ على امتداد واسع بين عدة ولايات، لذا فهي تضم اليوم "مداخن الجن"، ووديانا مغلقة بتكوينات صخرية طبيعية، ومدنا تحت الأرض، فضلا عن أديرة تاريخية.

واستقبل متحف المتصوف "حجي بيكطاش" بولاية نوشهر، 294 ألفا و790 زائرا، حيث يحظى المكان بقدسية عند المسلمين العلويين الأتراك.

وشهد موقع غوبكلي تبه بولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، الذي يعد نقطة بداية التاريخ، إقبالا كبيرا من الزوار، حيث بلغ عددهم 565 ألفا و346 شخصا.

ويعد معبد "غوبكلي تبه" من أقدم دور العبادة على وجه الأرض، واكتشف عام 1963 على يد باحثين من جامعتي إسطنبول وشيكاغو الأمريكية، واستمرت أعمال الحفر والبحث فيه نحو 54 عاما.

وفي 1995، تم اكتشاف العديد من الآثار بالمنطقة، بينها مسلات حجرية على شكل "T"، تعود للعصر الحجري الحديث، يبلغ طولها بين 3 و6 أمتار، ووزنها بين 40 و60 طنا، عليها رسوم وأشكال حيوانية، وتماثيل بشرية.

ودخلت "غوبكلي تبه" قائمة "يونسكو" للتراث العالمي عام 2018، ولا تزال تشكل موضوعا للعديد من الكتب والأفلام والوثائقيات والمسلسلات والرسوم المتحركة، خاصة بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 2019 "عام غوبكلي تبه".

وبلغ عدد زوار برج غلطة بمدينة إسطنبول القديمة، 554 ألفا و943 شخصا، خاصة بعد الانتهاء من ترميمه في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وبني برج غلطة في 528 للميلاد، ويبلغ ارتفاعه نحو 70 مترا، وسماكة جداره 3.75 أمتار، ودخل قائمة التراث العالمي المؤقت في 2013.

ويتميز برج "غلاطة" بارتفاعه الذي يتيح رؤية بانورامية للمدينة من ارتفاع نحو 67 مترا.

وبلغ عدد زوار مدينة "باتارا" الأثرية بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، 401 ألف و363 سائحا من داخل البلاد وخارجها.

وتقع "باتارا" التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن قبل الميلاد، ضمن حدود منطقة قاش، وتجاورها تلال رملية شبيهة بتلك الموجودة في صحارى مصر.

وتتيح "باتارا" فرصة مميزة لزوارها لقضاء أسعد اللحظات في أجواء تخيم عليها عراقة التاريخ والثقافة وسحر الطبيعة، لا سيما أنها تعد واحدة من 16 مدينة شكلت اتحاد "الليكيين"، قبل حصارها من طرف إسكندر المقدوني.

ومع إعلان 2020 عام مدينة "باتارا"، بدأت المنطقة المتميزة بتمازج عبق التاريخ وأصالته، مع سحر الطبيعية الخلابة، بالتحول إلى مركز اهتمام لعشاق الآثار والسياحة.

وفي ولاية أنطاليا بلغ عدد زوار مدينة أوليمبوس التاريخية، 377 ألفا و322 شخصا، ومدينة فاسيليس التاريخية 287 ألفا و586 شخصا.

واستقبل متحف الجمهورية بالعاصمة أنقرة، 290 ألفا و753 زائرا، حيث يسلط الضوء على تاريخ إنشاء الجمهورية التركية.

واستقبل متحف "زيوغما" للأعمال الفسيفسائية بولاية أنطاليا، 252 ألفا و904 زائرين.

ويعد "زيوغما" من أكبر متاحف الفسيفساء في العالم بمساحة 30 ألف متر مربع، وجرى افتتاحه رسميًا في 9 سبتمبر/ أيلول 2011.

ومن أبرز مقتنيات المتحف لوحة "الفتاة الغجرية" الفسيفسائية، وتمثال المريخ، ونوافير عائدة للعهد الروماني.

وتعد "الفتاة الغجرية" التي اُكتشفت في 1998، أثناء عمليات الحفر والتنقيب، من أكثر القطع الأثرية التي تجذب اهتمام الزوار.

وأُطلق عليها اسم "الفتاة الغجرية"؛ نظرا إلى شعرها المجدول على شكل ضفائر، وعظام خدودها البارزة.

وحصل المتحف على الجائزة الكبرى للثقافة والفنون الممنوحة من قِبل رئاسة الجمهورية التركية، بينما بلغ عدد زواره منذ افتتاحه 1.5 مليون.