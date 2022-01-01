مسيرة بيرقدار تي بي 2 تساعد في إنقاذ سائح في منطقة جبلية نائية

أدى استخدام طائرة مسيرة تركية الصنع إلى إنقاذ حياة سائح دنماركي ضل طريقه في منتجع جبلي للتزلج شمال غربي تركيا.

وعثرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وفرق الدرك على السائح الدنماركي يوسف سيفيزاد، الذي ضل طريقه أثناء سيره بعد الظهر في منتجع للتزلج بمدينة بورصة، وسط انخفاض درجات الحرارة، بحسب مراسل الأناضول.

وقامت الهيئة بنقل سيفيزاد (21 عامًا) إلى المستشفى، حيث أجريت له الفحوصات اللازمة، ثم غادره بعد الاطمئنان إلى حالته الصحية.

وتمكن سيفيزاد أثناء فترة ضياعه من التواصل هاتفيا مع فرق الدرك المحلية، الذين اكتشفوا أنه كان في منطقة "كيستيل"، دون تحديد موقعه الدقيق.

وحول تفاصيل عملية الإنقاذ، عثرت "آفاد" وفرق الدرك، على السائح المفقود، الجمعة، باستخدام إحداثيات طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2"، في منتجع "أولوداغ"، قبل أن تخرجه فرق الإنقاذ من البرد، وتعود به إلى بر الأمان.

ويمكن لطائرة "بيرقدار تي بي 2" التحليق حتى ارتفاع 40 ألف قدم، والطيران 24 ساعة متواصلة، وبقدرة استيعابية تبلغ 1350 كلغم، كما تتمتع بميزة الاستطلاع الليلي وإمكانية إجراء مهام المراقبة والاستكشاف والتدمير الآني للأهداف.

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، ;أحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدار TB2" حاليا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا، وبولندا.